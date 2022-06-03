د.فلاح الطامي: نأمل أن يحظى جميع شباب الكويت بالاهتمام من قبل المسؤولين فهم المستقبل الحقيقي لهذا الوطن

سعود الطامي: سعداء بإنجاز ابن الكويت كأول طالب كويتي يلقي كلمة خريجي جامعة جورج واشنطن ونتمنى تكريمه

د.سعود الطامي: لأول مرة يلقي كلمة الخريجين في الجامعة طالب من العرب وهذا إنجاز للكويت والعرب جميعاً



ثامر السليم



عاد الى البلاد الخريج المبدع سعد الطامي مساء امس الاول عقب نيله درجة الماجستير من جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة الأميركية بعدما ألقى كلمة الخريجين خلال الحفل الذي أقامته الجامعة، حيث نالت استحسان الجميع بمن فيهم السفير الأميركي السابق في الكويت، وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الكويت عدد كبير من اهله ومحبيه الذين عبروا عن سعادتهم بعودته الى ارض الوطن.



ولدى وصوله، قال الخريج سعد الطامي انني لم أكن أتصور ان تحظى كلمتي بهذا الانتشار وهذا بفضل الله جل وعلا الذي غمرني بفضله ونعمته، مشيرا الي انه كان أقصى طموحه هو القبول في هذه الجامعة ولكن وصل الأمر الى ان قام بإلقاء كلمة الخريجين، وبدأت الكلمة في الانتشار ليس فقط في الكويت بل على مستوى الدول العربية وملايين المشاهدات.



وأشار الى ان عمرا عن عمر يختلف، والتجارب في أميركا تغير أيضا من شخصية الانسان وهذا الشي تعلمته، لافتا الى اننا في السابق كنا نتذمر لكن اليوم نتكلم، نناقش ونضع الحلول والتفاعل مع المجتمع لتحقيق الأهداف ونضع لها الحلول، وهذا كله بفضل والديّ حيث شجعاني عندما كنت صغيرا على التحدث وابداء رأيي، مؤكدا ان الشباب الكويتي فيهم خامات طيبة وعقول نيرة.



من جانبه، قال والد الخريج د.فلاح الطامي: ان فرحتي لا توصف، وسعد ابن الكويت، وشكرا لجميع الحضور على مشاركتنا فرحتنا، وأشار: كنت حاضرا أنا ووالدة سعد خلال إلقائه كلمة الخريجين، وكان شعورا لا يوصف حقيقة ليس على المستوى الشخصي بل على مستوى الدولة ككل، فعندما يذكر اسم الكويت على هذا المحفل وتجد الحضور بأكمله يقومون يحيون هذا الشاب على كلمته.



وتمنى ان يحظى جميع شباب وشابات الكويت بالاهتمام من قبل المسؤولين فهم النواة الحقيقية وهم المستقبل الحقيقي لهذا الوطن.



بدروه، قال عم الخريج سعود الطامي: اننا جميعا سعداء بإنجاز ابن الكويت سعد كأول طالب كويتي يلقي كلمة خريجي جامعة جورج واشنطن، متمنيا ان يتم تكريمه من قبل المسؤولين ودعمه.



اما عم الخريج د.سعود الطامي فقال: الحمد لله تخرج سعد ونال درجة الماجستير من جامعة جورج واشنطن بتقدير امتياز، مؤكدا انه لأول مرة يلقى كلمة الخريجين من العرب وهذا انجاز للكويت والعرب جميعا، وابارك للجميع من آل طامي وعلى رأسهم والدنا سعد آل طامي أبو فلاح على تخرج ابننا سعد.



وأشار الى ان الشعور لا يوصف عندما شاهدنا سعد وهو يلقى كلمة الخريجين وكذلك الاتصالات وما أثير عبر شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة فرحا وابتهاجا بما حققه ابننا سعد، داعيا الى ضرورة الاهتمام بأبناء الكويت كسعد ومن هم امثاله من خلال دعمهم وتشجيعهم وتكريمهم.