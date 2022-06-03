التأشيرات تصدر من وزارة الحج والعمرة في السعودية مباشرة والسفارة تلصقها وتسلمها للمكاتب

أسامة دياب



قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد الأمير سلطان بن سعد ان المملكة العربية السعودية على استعداد لاستقبال مليون حاج 15% منهم من الداخل و75%من خارج المملكة موزعين على جميع الدول الإسلامية وفق الحصص المخصصة لهما وتم التواصل بين وزارة الحج والعمرة في المملكة ووزرات الشؤون الإسلامية والمسؤولة عن الحجاج في جميع الدول الإسلامية وكذلك بعض المكاتب المعنية في الدول غير الإسلامية.



وأوضح أن سفارة المملكة العربية السعودية لا يوجد عليها أي عبء أو علاقة بتأشيرات الحج والعمرة التي أصبحت تصدر من وزارة الحج والعمرة في المملكة مباشرة والسفارة تلصق التأشيرة وتسلمها للمكاتب، وبعد الانتهاء من موسم الحج ستكون التأشيرات «اونلاين» أو عبر التطبيقات الخاصة عبر الهواتف الذكية، حيث إن كل مسلم أو راغب في أداء العمرة عليه الدخول على التطبيق المختص ويملأ بياناته وبعدها تصدر له التأشيرة وهو جالس دون الحاجة للذهاب إلى السفارة.



وحول استقبال المملكة لعدد كبير من المعتمرين في الفترة الماضية خصوصا خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان الماضي، قال: جميع المسلمين من اصقاع الأرض مشتاقون للذهاب إلى بيت الله الحرام خصوصا بعد فترة سنتين من مرور جائحة كورونا، حيث كان السفر والتنقل غير متاح.



وأضاف: بالنسبة لنا كسعوديين فشرف لا يضاهى خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، والمملكة منذ قيامها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود حتى وقتنا الحاضر والى آخر الزمان سوف تظل تحظى بهذا الشرف، وستبذل الغالي والنفيس من أجل خدمة وراحة الحجاج والمعتمرين، ولذلك صادف فتح موسم العمرة في شهر رمضان وسمح للدخول إلى الحرمين بطاقتهما القصوى والجميع أتى مع سهولة الحصول على التأشيرات والتنقل وكانت بعض الدول قد واجهت بعض الصعوبات في الطيران، ولكن الحمد لله استطاع معظمهم المجيء وأداء مناسك العمرة ولاحظوا بأنفسهم ما تقوم به المملكة.



وحول السماح باستخدام تأشيرة العمرة للسياحة وزيارة المدن السعودية الأخرى، قال: لا شك أن الحاصل على تأشيرة العمرة له الحق في زيارة جميع مناطق المملكة، وكذلك الذين لديهم تأشيرة الدخول إلى المملكة لديهم الحق في أداء العمرة سواء الحاصلون على تأشيرة عمل أو زيارة.