في إطار حرص لجنة الدعوة الإلكترونية التابعة لجمعية النجاة الخيرية على الاهتمام بتعليم ورعاية وتثقيف المهتدين الجدد الذين يشرح الله جل وعلا صدورهم للإسلام من خارج الكويت، أعلنت اللجنة أنها خرجت آلاف الدارسين منذ تأسيسها عام 2012.



وأكد مدير اللجنة عبدالله الدوسري أن الدعوة الإلكترونية لديها رؤية واضحة حيال مشروع تعليم المهتدين، تتبلور هذه الرؤية في تقديم خدمات التعليم بخمس لغات عالمية وهي (الإنجليزية، الفلبينية، الفرنسية، الإسبانية، السواحيلية)، وبفضل الله نحظى بحضور وتفاعل فاق التوقعات من شتى الجنسيات، ونراعي بشدة الأوقات التي تناسب شريحة المنتسبين للمشروع، لدينا 8 مسارات تعليمية متنوعة، موضحا أن التعليم الإلكتروني أصبح سمة أساسية من سمات العصر، ويجب على القطاع الخيري والعمل الإسلامي أن يشارك بهذه التقنية بقوة، وهو ما حققته اللجنة بهذا المشروع.



واختتم الدوسري حديثه قائلا: لدينا 8 معلمين يقومون حاليا على إدارة المشروع، ونحتاج إلى زيادة طاقم العمل في القريب العاجل، وهؤلاء المعلمون يحتاجون إلى كفالة شهرية، وكفالة المعلم 250 د.ك شهريا، أو 3000 د.ك سنويا، داعيا أهل الخير إلى المشاركة والمساهمة بالاتصال على 1800082 أو 97288044 أو زيارة الموقع Www.donate.edc.org.kw أو بالاستقطاع الشهري بـ 10 دنانير شهريا.