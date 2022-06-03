البيت الأبيض يشيد بدور السعودية والإمارات والكويت والعراق في تحقيق التوافق وزيادة الإنتاج

د.محمد الفارس: ضرورة استمرار تحالف «أوپيك +» لضمان توازن الأسواق العالمية



أعلنت الدول المنتجة للنفط في «أوپيك+» عن زيادة أكبر مما كان متوقعا في إنتاجها في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار منذ بداية الحرب في أوكرانيا.



وأعلن التحالف أن ممثلي الدول الثلاث عشرة الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) وشركاءهم العشرة (أوپيك+) اتفقوا على «تعديل إنتاج يوليو وأغسطس بزيادة 648 ألف برميل يوميا»، مقارنة بـ432 ألف برميل حددت في الأشهر السابقة، وذلك في ختام الاجتماع الوزاري الـ 29 للمجموعة برئاسة وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك.



وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، د. محمد الفارس، إن «أوپيك +» تتابع عن كثب أوضاع السوق النفطية العالمية وحركة الاسعار، وأن التقلبات الحالية في سوق النفط العالمية لا تعكس فقط التغيرات في أساسيات السوق وانما تعزى الى التطورات الجيوسياسية، وتقلص الاستثمار في قطاع الاستكشاف والإنتاج والتكرير.



وأشاد الوزير الفارس بقرار «أوپيك +» والذي تم بالإجماع رفع الزيادة الشهرية للإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يوميا لشهر يوليو، وكذلك لشهر اغسطس ليسهم في تعزيز امن الامدادات في الأسواق من خلال الاستمرار باتباع استراتيجية «أوپيك +» مما يساعد في استقرار السوق.



وأضاف: «وعليه يرتفع انتاج الكويت ليصل إلى 2.768 مليون برميل يوميا في شهر يوليو، وهذا يعني أن دول «أوپيك+» تستعيد جزءا كبيرا من حصصها الانتاجية خلال الأشهر المقبلة بما يقارب مستويات ما قبل تفشي جائحة كورونا مطلع عام 2020».



وشدد الفارس على ضرورة استمرار تحالف «أوپيك +» في أداء دوره الكبير لضمان توازن الاسواق والحفاظ على نهجها في ضبط ايقاع سوق النفط العالمي.



وذكر أن «أوپيك +» تتابع انعكاسات زيادات أسعار الفائدة الأميركية على النمو الاقتصادي العالمي، وتباطؤ النمو العالمي بسبب ارتفاع أسعار السلع الأولية وتأثيرات ذلك على معدل تنامي الطلب على النفط وهو ما يستدعي استمرار الحيطة والمتابعة لمستجدات السوق.



جاء ذلك عقب ترؤس الفارس، وفد الكويت المشارك في الاجتماع الـ 41 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج «JMMC» في تحالف «أوپيك +»، وكذلك الاجتماع الوزاري الـ 29 لمنظمة الدول المصدرة للنفط والدول المنتجة من خارج أوپيك «أوپيك +»، والذي انعقد الخميس وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، وشارك مع الوزير الفارس الأمين العام الجديد المنتخب لـ«أوپيك»، هيثم الغيص، ومحافظ الكويت لدى منظمة أوپيك محمد الشطي والممثل الوطني للكويت لدى منظمة أوپيك الشيخ عبدالله الصباح.



إشادة أميركية



وفي السياق ذاته، قال البيت الأبيض في بيان، إن الولايات المتحدة ترحب بـقـــرار دول «أوپيك+»



زيادة إمدادات النفط، وأشاد أيضا بدور السعودية والإمارات والكويت والعراق في تحقيق التوافق في «أوپيك+»، ذكرت وكالة «رويترز» نقلا عن مصادر في تحالف «أوپيك+» أن روسيا قد توافق على أن يعوض التحالف الانخفاض الحالي في إنتاجها النفطي الناجم عن العقوبات.



نوفاك: قرار «أوپيك+» يغطي الطلب المتزايد



قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن إنتاج النفط الروسي يواصل الارتفاع في أوائل يونيو مقارنة بمستواه في مايو، مضيفا أن من المهم لموسكو مواصلة التعاون مع «أوپيك +».



وأضاف نوفاك أيضا ان قرار تحالف «أوپيك+» للدول المنتجة للنفط زيادة الإنتاج في يوليو وأغسطس بدلا من سبتمبر سيساعد في تغطية الطلب المتزايد على الخام بسبب عوامل موسمية.



الاجتماع القادم في 30 الجاري



أشار البيان الختامي للاجتماع، إلى التوقعات بارتفاع استهلاك المصافي العالمية بعد الصيانة الموسمية، على خلفية إنهاء عمليات الإغلاق المرتبطة بمواجهة فيروس كورونا المستجد في المراكز الاقتصادية العالمية الرئيسية. وأكد على الأهمية الحاسمة للالتزام بالمطابقة الكاملة وآلية التعويض، مشيرا إلى عقد الاجتماع الوزاري الثلاثين لمنظمة أوپيك والحلفاء المستقلين في 30 الجاري.