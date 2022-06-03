كشف وزير الحج والعمرة السعودي، د. توفيق الربيعة، عن إطلاق خدمة إلكترونية للتقديم على العمرة بعيدا عن الحملات، ويمكن التقديم عليها من خارج السعودية.



وقال الوزير إن تأشيرة الزيارة للعمرة تصدر خلال 24 ساعة الآن. وأضاف أن رؤية 2030 تستهدف تسهيل استقبال المعتمرين بأعداد أكبر. وأكد د. توفيق الربيعة أن موسم حج هذا العام سيستوعب مليون حاج، مع العمل على ضمان صحة الحجاج.

وقال إن بطاقة الحج الذكية سيجري تطبيقها هذا العام، مشيرا إلى أن التقنيات الرقمية ستساعد في تنظيم حج هذا العام بشكل مثالي.



موضحا أن تأشيرة العمرة جرى تمديدها من شهر إلى 3 أشهر بدون قيود، ما يمكن الشخص التنقل في كل أنحاء السعودية دون قيود.