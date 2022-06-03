قد يشكل الانتصار الذي حققه الممثل جوني ديب في مواجهته القضائية مع طليقته أمبير هيرد فرصة أمامه لكي يعيد إطلاق مسيرته المهنية، مع أنه من غير المؤكد أن تتهافت شركات الإنتاج مجددا في وقت قريب على نجم فيلم «قراصنة الكاريبي».



وأشار خبراء أمام المحكمة إلى أن ديب خسر مبالغ بقيمة 22 مليون دولار جراء عدم إسناد دور جاك سبارو إليه في الجزء السادس من «ذي بايرتس أوف ذي كاريبيين» عقب تصريحات أمبير هيرد.

ويقول منتج عمل مع جوني ديب سابقا إن «الضرر وقع، وبدءا من الآن يمكن أن تنطلق مرحلة العودة إلى وضع طبيعي نوعا ما».



ويضيف المنتج، الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة «فرانس برس»، «لا أظن أن ديب سيحصل على عروض كبيرة جدا مع شركات الإنتاج» في ظل ما أثير خلال المحاكمة.



ويعتبر المنتج أن شركات الإنتاج الكبيرة قد تواجه صعوبة في ضمان نجاح إنتاجات ذات ميزانية كبيرة يشارك فيها جوني ديب، مضيفا أن «اختياره للمشاركة في أعمال تكلف مليارات الدولارات بات خطوة محفوفة بالمخاطر».



ويقول المنتج المشار اليه إن «بعض أقوال ديب كانت شنيعة»، في إشارة إلى رسائل هاتفية عرضت أثناء المحاكمة ووصف ديب فيها طليقته بـ «البقرة الغبية» وتحدث عن «حرق جثتها».