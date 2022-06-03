أعلنت قوى الأمن الداخلي اللبناني عن احباط عملية تهريب مبلغ 107.600.000 دينار عراقي مزيف (حوالي 75.000 دولار) جرى ضبطها مخبأة داخل أمتعة عائدة لسيدتين معهما طفل رضيع، أثناء محاولتهما مغادرة الأراضي اللبنانية إلى العراق.



وبالتحقيق معهما من قبل فصيلة الضابطة الإدارية والعدلية، اعترفتا بأنهما لا تعرفان مصدر هذه الأموال وقد تفاجأتا بوجودها داخل حقائبهما، وأنهما حضرتا إلى لبنان بهدف السياحة ولا تعرفان أحدا هنا لتتمكنا من الحصول على هذه الكمية من الأموال.



هذا وتم إيداع المضبوطات مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معهما، بناء على إشارة القضاء المختص.