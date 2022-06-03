مصدر أمني: العطل ليس بسبب اختراق ولم يغادر أي ممنوع



مبارك التنيب - علي إبراهيم - سعود عبدالعزيز



تسبب خلل في سيستم وزارة الداخلية لأكثر من ساعتين في حدوث ازدحام لافت في المنافذ البرية والجوية، فجوا تأخرت 10 رحلات لـ 6 مشغلين جويين اثر التحول إلى استخدام النظام اليدوي. وبحسب مصدر مطلع في مطار الكويت الدولي، فقد طلب من القادمين الانتظار في المطار لحين إصلاح الخلل، وبالنسبة للمغادرين فقد تم التأكد من كونهم غير مطلوبين أو ممنوعين من السفر وفق النظام اليدوي «منول» وسمح لهم بالسفر على الرحلات المقررة. هذا، ولم يؤثر الخلل بشكل واضح على المعاملات الخدمية كشؤون الإقامة وقطاع المرور نظرا لقرب نهاية الدوام الرسمي، فيما اصطفت طوابير من المركبات في منفذي النويصيب والسالمي. هذا، وأصدرت وزارة الداخلية بيانا نحو الثانية من بعد ظهر أمس قالت فيه: إنه تم إصلاح الخلل الفني الذي حدث، واعتذرت من المواطنين والمقيمين جراء هذا الخلل. إلى ذلك، قال مراجعون وموظفون في قطاعات الوزارة الخدمية إنهم لاحظوا بطئا في السيستم قبل ان تنقطع الخدمة، واضطرت إدارات إلى إبلاغ المراجعين بالعودة يوم الأحد المقبل لإنجاز معاملاتهم. هذا، ونفى مصدر أمني أن يكون ما حدث في السيستم جراء اختراق في النظام، وأن الأمر لا يعدو كونه خللا فنيا تم إصلاحه وتحديد سببه لتلافي حدوثه لاحقا.



وأكد المصدر ان الخلل لم يؤد إلى خروج أي شخص ممنوع، موضحا ان حركة السفر لابد ان تتم وفق إجراءات دقيقة ولا يسمح بالمغادرة إلا بعد التأكد من عدم وجود قيود على المغادرين وأيضا بالنسبة للقادمين. وبرا، رصدت مركبات متوقفة على مسافات طويلة بانتظار الخروج والدخول إلى البلاد.