أكد رئيس جمعية المياه الكويتية د.صالح المزيني أهمية تعزيز دور برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في توفير المياه الصالحة للشرب في المستوطنات في ظل التحديات التي تواجه الموارد المائية.



جاء ذلك خلال اجتماع وفد مجلس إدارة جمعية المياه مع رئيس مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في الكويت والخليج د.أميرة الحسن لبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب البشرية من أبرزها قضايا المياه، مشيرا الى «أهمية الدور الذي يقوم به مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وتطبيق سياسة التنمية المستدامة».



وأضاف د.المزيني انه تم تبادل الأفكار حول القضايا التي تواجهها المنطقة، وتحديات نقص إمدادات المياه الصالحة للشرب والجفاف والتصحر، وكذلك تغير المناخ وتخطيط المدن والمستوطنات البشرية، حيث تسعى جمعية المياه دائما إلى مد جسور التعاون مع الجهات ذات الاهتمام المشترك.



وبين د.المزيني أن د.أميرة الحسن أكدت على أن التعاون مع جمعية المياه يحقق الأهداف المشتركة ويواكب المستجدات المستمرة التي يشهدها العالم في مجال تأمين مياه الشرب الصالحة للاستخدام الآدمي، مشيرا إلى أن وفد الجمعية عرض رؤية وأولويات وتطلعات الكويت إزاء قضايا المياه، مؤكدين على أن الدولة تشجع التنمية الحضرية المستدامة وتطوير قدراتها المائية تحقيقا لرؤية «الكويت 2035».