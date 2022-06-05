عبدالكريم العبدالله



ممثلا للكويت، حصل د.فوزي القطامي على عضوية جمعية «ادوارد انجل لتقويم الأسنان» Edward H. Angle East Society of orthodontists، والتي تعتبر أقدم جمعية تقويم أسنان بالعالم وتضم نخبة عالمية من اخصائيي التقويم في أميركا الشمالية. وتمت العضوية عن طريق الدعوة الشخصية التي قدمت للقطامي عام 2016، وتم تقديم حالات تقويم أسنان عولجت بأعلى المعايير العالمية وبهذه المناسبة، استقبل وزير الصحة د.خالد السعيد الوكيل المساعد لشؤون طب الأسنان د.مشعل الكندري ود.فوزي القطامي للتهنئة، حيث إن جميع هذه الحالات تم علاجها في وزارة الصحة بمركز الأميري لطب الأسنان.