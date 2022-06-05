عادل الشنان



أصدر وزير الشؤون الاجتماعيــة والتنميــــة المجتمعية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو قرارا وزاريا بتشكيل لجنة بشأن تيسير المعاملات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة من أصحاب الهمم وكبار السن في «السكنية» برئاسة نائب المدير العام لشؤون الطلبات والتخصيص ونائب للرئيس خالد عبدالمحسن العنزي وعضوية كل من منصور مزعل السرهيد، ومحمد غازي المطيري ومصطفى غلوم عباس ومليجان سماح الرشيدي وفلحان ناصر العتيبي وعبدالله شريده الديحاني ويحيى عواد عبدالله الرشيدي وعبدالمحسن محمد المليفي عضوا ومقررا. وكلف العرو اللجنة بالقيام بالمهام التالية:



٭ التنسيق مع قطاع الرقابة ونظم المعلومات بالمؤسسة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة - أصحاب الهمم - وكبار السن من تقديم طلباتهم من خلال الموقع الالكتروني.



٭ عمل الترتيبات اللازمة والمناسبة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن في الحصول على الخدمات والمعاملات المقدمة من المؤسسة وذلك من خلال تواجدهم بمنازلهم دون تكبدهم مشقة الانتقال إلى مقر المؤسسة أو المقرات التابعة لها.



٭ متابعة الوحدات التنظيمية بالمؤسسة للتأكد من سرعة إنجاز المعاملات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.



٭ التنسيق مع قطاع التنفيذ وقطاع التوزيع والتوثيق بشأن الطلبات التي تقدم من المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وترعى ولدا أو زوجا ذا إعاقة وترغب في مواصفات خاصة للسكن المخصص لها.



٭ التأكد من إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة - أصحاب الهمم - من دفع الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة التي تقدمها المؤسسة.



وأتاح القرار الوزاري للجنة وضع النظام الذي تراه مناسبا لمباشرة أعمالها شرط أن يكون اجتماعها صحيحا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل المؤسسة لإنجاز الأعمال المكلفة بها ثم ترفع للوزير تقريرا شهريا بأعمالها. وحدد العرو في قراره مكافأة مالية لرئيس اللجنة ونائبه وأعضائها في ضوء الإنجازات والأهداف المحققة، وفقا للمادة 119 من لائحة شؤون التوظف المشار إليها، علما بأن على اللجنة مباشرة أعمالها من 1 يونيو.