محمد الجلاهمة



تمكن رجال مباحث الفنطاس امس من ضبط طاعن المواطن الخمسيني في منطقة المهبولة وتبين انه ليس اسيويا كما ذكر المجني عليه في اقواله وانما مواطن تعود على التسول بالاكراه، وقد تعرف المجني عليه على المتهم لدى عرض صورته عليه كما اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، هذا ووثقت كاميرات قريبة من مكان وقوع الجريمة اقتراب الجاني من المواطن وتسديد طعنتين للمجني عليه وهرب الى جهة غير معلومة، وتنشر «الأنباء» المقطع التفصيلي.



هذا ومن المقرر الاستماع الى افادات الجاني للوقوف على ملابسات القضية وكذلك العثور على اداة الجريمة لارفاقها في ملف القضية. وكان المواطن من موالي 1966 تعرض للطعن بسكين مقابل منزله في منطقة المهبولة، في تاريخ 28 الجاري وسرد لذويه تفاصيل ما حدث له حينما تحسنت صحته وخرج من الانعاش بالقول: لدى خروجي من المنزل نحو الثانية ظهرا وتحديدا على مقربة من موقف سيارتي شاهدت وافدا يرجح انه آسيوي يطلب المساعدة وحينما شرعت في اخراج حافظة نقودي قام المتسول بطعني لسلب الحافظة وهرب الى جهة غير معلومة.



هذا وناشدت اسرة المواطن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق اول الشيخ أحمد النواف سرعة احالة المتهم للقضاء ودون اي واسطة.