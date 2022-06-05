

باهي أحمد



كشفت مصادر مسؤولة في قطاع الاتصالات والخاصة ببيع الهواتف النقالة «الموبايلات» أن مبيعات النصف الأول من العام الحالي ارتفعت بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، خاصة أن العام الماضي كان يشهد بعض الإغلاقات، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الهواتف النقالة قادم لا محالة، كما أن هناك بعض الاكسسوارات الخاصة بهاتف «Iphone 14» والذي من المفترض طرحه في سبتمبر المقبل ارتفعت بنسب تتراوح بين 10 و15%.



وأشارت المصادر إلى أن الارتفاع المرتقب في الأسعار يعود لعدة أمور أبرزها ارتفاع أسعار الشحن بنسب وصلت إلى 200% خاصة مصاريف الشحن البحري، أما فيما يتعلق بمصاريف الشحن الجوي والبري فقد ارتفعت بنسب متفاوتة ما بين 50% و70%، كما أن ارتفاع أسعار البلاستيك والمواد الخام الداخلة في صناعة الهواتف النقالة ارتفعت بشكل كبير، موضحة أن ارتفاع أسعار النفط ساهم في زيادة أسعار تلك الأجهزة، إضافة إلى اجتماعات الفيدرالي المتكررة والتي من المنتظر أن تنعقد 3 إلى 4 مرات في العام الحالي ما يضع العديد من المستثمرين والتجار في حيرة من أمرهم.