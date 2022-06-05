226 مليون دينار تعويضات التأمين الصحي في البلاد.. و643 ألفاً للسفر

57 مليون دينار تعويضات مدفوعة في حوادث السيارات خلال عام

15 مليون دينار تعويضات التأمين الإجباري.. و741.5 ألفاً عدد وثائقه

42 مليون دينار تعويضات التأمين الشامل.. و218 ألفاً عدد وثائقه



كشفت بيانات حصلت عليها«الأنباء» عن أن إجمالي التعويضات التي دفعتها شركات التأمين للمؤمن عليهم في الكويت خلال العام 2021 تجاوزت 384 مليون دينار، فيما بلغ عدد وثائق التأمين في البلاد عن العام ذاته نحو 1.404 مليون وثيقة، ما يعني أن متوسط قيمة التأمين المدفوع مقابل كل وثيقة في البلاد يبلغ نحو 273 دينارا.



السيارات



وتفصيليا، بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة للمؤمن عليهم في حوادث السيارات خلال العام المنصرم أكثر من 57 مليون دينار، دفعت لنحو 959.4 ألفا من حاملي وثائق التأمين بنوعية، وبذلك تستحوذ تأمينات السيارات على نحو 15% من إجمالي تعويضات التأمين المدفوعة بالبلاد خلال العام.



واستحوذ التأمين الشامل (سيارات تكميلي) على نحو 73% من إجمالي التعويضات المدفوعة لحوادث السيارات بواقع 41.86 مليون دينار لنحو 217.89 ألف وثيقة تأمين شامل في البلاد.



واستحوذ التأمين الإجباري (ضد الغير) على النسبة المتبقية من التعويضات إذ بلغت قيمتها نحو 15.14 مليون دينار لنحو 741.54 ألف وثيقة تأمين ضد الغير في البلاد.



الحياة



وبلغ إجمالي تعويضات التأمين على الحياة المصروفة في الكويت خلال العام الماضي نحو 47 مليون دينار، إذ بلغ إجمالي عدد وثائق ذلك النوع من التأمين في عام 2021 نحو 18381 وثيقة من بينها 6617 وثيقة تأمين حياة جماعي، و11764 وثيقة تأمين على الحياة فردي.



وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة في 2021 نحو 46.8 مليون دينار من بينها 45.59 مليون دينار لوثائق التأمين على الحياة الجماعية، بالإضافة إلى 1.23 مليون دينار لوثائق التأمين على الحياة الفردية. يأتي ذلك فيما بلغ إجمالي الأقساط خلال 2021 نحو 57.5 مليون دينار، من بينها 47 مليون دينار لوثائق تأمين الحياة الجماعية، و10.5 ملايين دينار للوثائق الفردية.



الصحي



ولجهة التأمين الصحي، فقد استحوذ على نحو 59% من التعويضات المدفوعة لإجمالي المؤمن عليهم بالبلاد، إذ بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة لحاملي نحو 5481 وثيقة تأمين صحي ما قيمته 226.3 مليون دينار خلال العام 2021، وكان لافتا أن هناك نحو 60% من إجمالي تلك التعويضات دفعتها شركة واحدة بواقع 136.48 مليون دينار، بينما دفعت شركة أخرى نحو 40 مليون دينار من بقية التعويضات، وشركة ثالثة نحو 8.5 ملايين من تعويضات وثائق التأمين الصحي.



السفر وبحري وطيران



وسجلت التعويضات المدفوعة للمؤمن عليهم حال السفر معدل منخفض جدا إذ لم تبلغ سوى 0.165 من إجمالي التعويضات بقطاع التأمين بما قيمته 643.47 ألف دينار، على الرغم من ارتفاع عدد وثائق تأمين السفر وتسجيلها لمعدل بلغ نحو 296.15 ألف وثيقة خلال العام 2021.



أما وثائق التأمين البحري والطيران فقد بلغ عددها خلال 2021 نحو 66.44 ألف وثيقة تأمين مختلفة، فيما بلغت قيمة التعويضات المنصرفة للمؤمن عليهم خلال العام الماضي نحو 1.66% من إجمالي التعويضات المنصرفة بالقطاع بما قيمته 6.39 ملايين دينار.



تعويضات الحرائق



وبلغ إجمالي التعويضات التي صرفت للمؤمنين ضد الحرائق في الكويت خلال 2021 نحو 11 مليون دينار، كما بلغ إجمالي عدد وثائق التأمين ضد الحرائق في الكويت نحو 14.88 ألف وثيقة من بينها 2163 وثيقة صادرة عن شركات التأمين الأجنبية، و12.72 ألف وثيقة عن شركات التأمين الكويتية.



وبلغ إجمالي الأقساط المدفوعة خلال 2021 نحو 43.7 مليون دينار من بينها 40.24 مليون دينار دفعت لوثائق التأمين بالشركات المحلية، ونحو 3.46 ملايين دينار لوثائق التأمين بالشركات الأجنبية. وسجلت التعويضات المدفوعة خلال 2021 نحو 10.72 ملايين دينار من بينها 1.39 مليون دينار تعويضات دفعتها شركات التأمين الأجنبية، و9.33 ملايين دينار تعويضات دفعتها شركات التأمين المحلية.



حوادث أخرى



واستحوذ المؤمن عليهم تحت تصنيف التأمين ضد حوادث أخرى على نحو 9.4% من إجمالي تعويضات التأمين المنصرفة في الكويت خلال العام الماضي وذلك بواقع 36.13 مليون دينار خلال العام، بينما بلغ عدد وثائق التأمين ضد حوادث أخرى تحو 43.74 ألف وثيقة خلال 2021.