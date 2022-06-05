يقام رالي المحبة والسلام للدراجات النارية، بمتابعة ودعم وتشجيع الشيخ فيصل الحمود وبالتعاون مع النادي الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية برئاسة الشيخ أحمد داود ورئيس الاتحاد السعودي الأمير خالد بن سلطان آل سعود ورئيس نادي العراق للسيارات والدراجات النارية رائد البياتي.



وستبدأ رحلة رالي المحبة والسلام من العراق إلى الكويت ثم الخفجي باتجاه مدينة حفر الباطن السعودية اليوم، ثم تستكمل مسيرتها في السعودية من مدينة حفر الباطن إلى القصيم ثم إلى المدينة المنورة، ومنها إلى مكة المكرمة مرورا بمدينة جدة وميقات الجحفة، ثم التحرك من مكة المكرمة إلى الرياض ومن ثم سيقام مؤتمر توقيع اتفاقيه تعاون وتبادل الدروع ثم التحرك في طريق العودة من الرياض باتجاه الخفجي ثم الكويت ومن ثم منفذ العبدلي إلى منفذ صفوان العراق.



ويشارك مع الفريق العراقي في رالي المحبة والسلام فريق دراجون من الكويت بقيادة د.عيسى الاستاذ وفريق دراجون بالسعودية بقيادة م.عز الدين أحمد خلف، حيث يقطعون مسافة 7000 كم تقريبا.



وأكد الحمود ضرورة دعم الشباب الكويتي والاهتمام بمواهبهم على جميع الأصعدة، والتي تعتبر من أول واجباتنا تجاههم خاصة الجانب الذي يطغى عليه الإيجابية والتعاون، وهذا ما يهدف إليه تنظيم هذا الرالي بمد جسور التواصل والتعاون بين الدول العربية لما لهذه الرياضة من أهمية لدى الشباب ودورها في إذكاء روح التحدي لدى الشباب وترسيخ مبدأ الأخوة والتسامح، فالرياضة هي لغة تخاطب، ولها الفضل الكبير في تعزيز العلاقات بين الشعوب والدول.