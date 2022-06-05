الشركة تسعى دائماً للتأكد من سلامة العمليات واتخاذ أقصى درجات الأمن والسلامة



أحمد مغربي



في الوقت الذي أكدت فيه شركة نفط الكويت عدم تأثر منشآتها الخاصة بتشغيل مرافق إنتاج النفط والغاز نتيجة الزلزال الذي حدث فجر أمس السبت، مشيرة إلى أن إنتاج النفط والغاز يسير بشكل طبيعي حاليا، نفت مصادر نفطية لـ «الأنباء» صحة الأخبار التي تداولت أمس في ان يكون سبب زلزال أمس زيادة الإنتاج من حقل برقان الكبير، مشيرة إلى ان الزلازل واردة عند زيادة الإنتاج ولكن تأثيرها يكون في نطاق محدود جدا في موقع العمل وليس بالمدى الكبير الذي حدث مع الزلزال، وقالت ان منطقة الخليج تشهد منذ سنوات زيادات مطردة في إنتاج النفط ولم تشهد أي زلازل كبيرة.



وشددت المصادر على سلامة عمليات شركة نفط الكويت، وأن هذه العمليات تتم وفق حسابات دقيقة وليست عشوائية، معتبرة ان «الحديث عن تسبب هذه العمليات في الزلزال لا يقارب الواقع».



وأشارت إلى ان الكويت لديها أفضل الوسائل التكنولوجية في انتاج النفط والغاز، ولا يوجد اي اهمال او تسرع نحو زيادة الانتاج النفطي في البلاد بدون دراسات وابحاث مستفيضة للحفاظ على البيئة.



وقالت ان «نفط الكويت» حريصة على اتخاذ اجراءات الأمن والسلامة للحفاظ على الثروة النفطية في البلاد والمكامن النفطية واتخاذ أقصى درجات الأمن والسلامة.



وكانت «نفط الكويت» قد أعلنت أمس في بيان صحافي إن جميع المنشآت النفطية مزودة بأجهزة استشعار تعمل ذاتيا عند تعرضها لأي هزة أرضية كإجراء وقائي وحسب أنظمة السلامة المعتمدة في الشركة وهذا أدى إلى توقفها عن العمل فترة بسيطة كإجراء احترازي وعادت جميعها للعمل بصورة طبيعية بعد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.



وقالت المصادر أن مراكز التجميع في شركة نفط الكويت تقوم بالإغلاق الآلي في حالة حدوث اي كوارث طبيعية مثل الزلازل أو الامطار الغزيرة او وجود تسربات غاز او حريق، ونتيجة ذلك الإغلاق السريع تعمل الشعلة بحرق الغاز المتبقي وهو ما تنتج عنه سحابة سوداء نتيجة حرق الغاز، مشيرة الى ان مراكز التجميع عادت للعمل بشكل سريع بعد الزلزال ولم تتأثر عمليات الانتاج.