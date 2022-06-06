عادل الشنان



أكد نائب مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية لشؤون التنفيذ بالتكليف م.حسين الكندري لـ«الأنباء» أن فرق المؤسسة قامت بعمل جولات ميدانية لتفقد الآثار التي قد تترتب على الزلزال الذي شهدته بالبلاد فجر أمس الأول، وتبين أن كل المشاريع الإسكانية على ما يرام باستثناء 10 منازل تقريبا في مدينة صباح الأحمد السكنية من أصل ألفين و201 منزل، وتحديدا منزل واحد فقط من أصل 930 منزلا في أحد العقود و9 منازل من أصل 1271 منزلا وفق عقد آخر. وأضاف ان جميع الأضرار تعتبر بسيطة جدا وجار العمل على إصلاحها من قبل المتعهدين التزاما بالكفالة العشرية المشروطة وفق العقود المبرمة مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية.



وأشار الكندري إلى أن مهندسي المؤسسة في كل المواقع والمشاريع الإسكانية جاهزون لاستقبال أي شكاوى أو ملاحظات من المواطنين والعمل على إنجازها بشكل مباشر وفق العقود والكفالات المنصوص عليها، مؤكدا أن فرق المؤسسة المكونة من موظفيها ومهندسيها أيضا مستمرة بدورها بالعمل على تفقد المشاريع والتحقق من عدم وجود أي أضرار تذكر، متمنيا من المواطنين التعاون مع الفرق وتسهيل مهامهم لتحقيق المصلحة العامة.