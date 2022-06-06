بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى صاحبة الجلالة الملكة مارغريت الثانية ملكة مملكة الدنمارك الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها متمنيا سموه لجلالتها موفور الصحة والعافية ولمملكة الدنمارك وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، ببرقية تهنئة إلى صاحبة الجلالة الملكة مارغريت الثانية ملكة مملكة الدنمارك الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها راجيا لجلالتها وافر الصحة والعافية.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.



من جهة أخرى، تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برقية شكر من رئيس مجلس إدارة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية د.عبدالله المعتوق، وأعضاء مجلس الهيئة، بمناسبة اختتام أعمال الجمعية العامة رقم (18) ومجلسي الإدارة رقمي (64 و65) والتي انعقدت خلال الفترة من 9 إلى 10 مايو 2022، عبروا فيها عن أسمى آيات الشكر والعرفان لدعم سموه، رعاه الله، المتواصل لأنشطة الهيئة مشيدين بدور الكويت الفعال في دعم العمل الخيري في مختلف الدول الإسلامية بما يسهم في تخفيف المعاناة عن الفقراء وضحايا الكوارث والحروب متمنين لسموه موفور الصحة والعافية وللكويت المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة والرشيدة.