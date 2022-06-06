عاطف رمضان



علمت «الأنباء» أن فريق الطوارئ وإدارة الأزمات والكوارث في وزارة الأشغال بدأ أمس بالكشف عن المباني والمشاريع في المناطق القريبة من المنشآت النفطية، وذلك في إطار جهوده للوقوف على تداعيات الزلزال. وقالت مصادر ان الفريق قام كذلك بالكشف عن باقي المباني والجسور والطرق تحسبا لوجود آثار للهزة الأرضية، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم يتم تسجيل أو رصد أي آثار سلبية جراء الزلزال، مضيفة أن الفريق يعمل حاليا في تفقد العديد من المنشآت التي تشرف عليها «الأشغال»، وفي حال وجود أي شكاوى ترد إليه سيتفاعل معها من خلال التحرك مباشرة لمكان المنشأة.