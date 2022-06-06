حنان عبد المعبود - عبدالكريم العبدالله



في إطار حرص وزارة الصحة على تعزيز الوقاية والتحكم في الأمراض المزمنة، وتماشيا مع الاستراتيجية العالمية بهذا الشأن، دشنت الوزارة أمس حملة التوعية بسرطان عنق الرحم والتي تتواصل فعالياتها عبر 15 مركزا صحيا موزعة على مختلف المناطق الصحية.



وقالت مديرة إدارة مراكز الرعاية الصحية الأولية د.دينا الضبيب إن الحملة تأتي انطلاقا من استراتيجية الوزارة، والتي تعد احدى ركائزها تعزيز الوعي للوقاية من الأمراض المزمنة والتحكم فيها، وتستهدف التعريف بمرض السرطان، والتوعية المجتمعية بسبل الوقاية، وتحقيق خدمات صحية عالية الجودة حسب أحدث الدلائل العلمية، موضحة انه تم التعاون بين إدارة الرعاية الصحية الأولية ومجلس أقسام النساء والأمومة لتقديم ورش عمل، وتأهيل عملي لأطباء الأمومة وأطباء العائلة في الرعاية الصحية الأولية، لتقديم خدمة الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم والإجراءات الطبية المرتبطة به.



وأشارت الضبيب إلى انطلاق فعاليات الحملة والتي تستمر خلال الشهر الجاري عبر 15 مركزا صحيا موزعة على مختلف المناطق الصحية وفق جدول محدد، ففي منطقة العاصمة ستقام الفعاليات بمراكز قرطبة، والاحقافي، وعبدالرحمن العبد المغني، والصقر، وشيخان الفارسي، وبدر خالد النفيسي، وعلي ثنيان الغانم.



وأضافت: تتواصل فعاليات الحملة في منطقة حولي عبر مركزي محمود حاجي حيدر، وصباح السالم، وفي منطقة الفروانية عبر مركزي الفردوس، ومناحي العصيمي، والأحمدي بمراكز الرقة، والعدان، والفنطاس، فيما تتواصل في منطقة الجهراء عبر مركز العيون، وذلك ضمن الإستراتيجية العالمية للوقاية والتحكم بالأمراض المزمنة غير السارية والسرطان.