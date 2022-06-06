أسامة المنصور



أكد نائب رئيس نادي 965 للمحركات الشيخ محمد خالد الجراح أن إدارة النادي أنهت من إعداد خطة متكاملة لأنشطة الموسم الجديد الذي من المزمع انطلاقته في بداية أكتوبر 2022.



وقال الجراح في تصريح لـ «الأنباء»: «حرصت إدارة النادي على وضع خطة عمل متكاملة استعدادا للموسم المقبل ومما لا شك فيه بأن الموسم المقبل سيشهد تنوعا في الفعاليات الرياضية المعنية برياضة المحركات مما سيسهم في جذب وصقل المواهب الكويتية الشابة، ناهيك عن استمرار إدارة النادي في دعم الشباب الكويتي الذي أصبح اليوم إحدى ركائز عالم الاحتراف على المستوى الخليجي والعربي وصولا إلى العالمي ولدينا العديد من النماذج الكويتية التي بالتأكيد نفتخر به وحان الوقت بأن نقدم ما لدينا من دعم معنوي وكذلك مالي للاستمرار نحو تحقيق المزيد من الألقاب العالمية باسم الكويت».



وحول الأسباب التي دعت إلى الكشف المبكر عن بعض من ملامح أجندة نادي 965 للمحركات للموسم القادم، قال ان الكل يدرك أهمية عامل الوقت ليس فقط على المستوى الرياضي بل في شتى مجالات الحياة، ونحن اليوم إذ نقدر حجم هذه المسؤولية فإن إدارة النادي قد وضعت النقاط على الحروف من خلال في هذه الجزئية حتى يتسنى للجميع الاستعداد الجيد من الناحية الفنية وكذلك البدنية لخوض غمار الموسم القادم الذي سيشهد العديد من البطولات الرياضية، فعلى سبيل المثال لا الحصر بطولة الموتكروس وبطولة سباق السرعة والعديد من البطولات التي ستنظم وفق تلك القوانين والأنظمة المتبعة لدى الاتحادات الدولية المعنية برياضة المحركات.