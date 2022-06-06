توقعت الإدارة العامة للطيران المدني أمس الأحد أن تصل حركة المسافرين من وإلى مطار الكويت الدولي إلى 6001221 مسافرا خلال موسم الصيف لهذا العام يتوزعون على 2994786 مغادرا و3006435 قادما إلى البلاد.



وأكد نائب المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع والمتحدث الرسمي للإدارة سعد العتيبي لـ «كونا» استعداد «الطيران المدني» بكل القطاعات التشغيلية لهذا الموسم بالتنسيق مع كل الجهات الحكومية وشركات الطيران ومقدمي الخدمات الأرضية العاملة في مطار الكويت الدولي.



وتوقع العتيبي تشغيل نحو 43156 رحلة خلال موسم الصيف في الفترة بين 1 الجاري و30 سبتمبر المقبل موزعة على 21578 رحلة مغادرة و21578 قادمة.



وذكر أن «الطيران المدني» أكدت على جميع شركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية رفع درجات الاستعداد وزيادة أعداد الموظفين لتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين ورفع كفاءة التشغيل أثناء موسم الصيف.