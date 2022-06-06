الدوحة - فريد عبدالباقي



اقترب منتخب قطر الأولمبي لكرة القدم من مغادرة بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما، وذلك بعد تلقيه خسارة قاسية أمام أصحاب الأرض منتخب أوزبكستان 0-6، خلال اللقاء الذي جمع المنتخبين على ستاد باختاكور في طشقند لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى.



سجل أهداف اللقاء، جاسوربيك جلال الدينوف (5)، هوجيمات اركانوف (20)، حسين نورتشاييف (45+1)، أولوغبيك هاشيموف (60)، مدافع قطر يوسف أيمن (63 بالخطأ في مرمى فريقه)، روسلانبير جيانوف (67)، وبذلك ضمن منتخب أوزبكستان التأهل إلى الدور ربع النهائي بعد أن تصدر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط العلامة الكاملة، وتوقف رصيد منتخب قطر عند نقطة واحدة بتعادله أمام إيران 1-1 في الجولة الأولى.



وفي مباراة أخرى بالمجموعة، حقق منتخب تركمانستان فوزا غاليا على حساب منتخب إيران 2-1 في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ستاد بونيودكور، ليحصد منتخب تركمانستان أول ثلاث نقاط في المجموعة، فيما تجمد رصيد إيران عند نقطة واحدة في المركز الثالث.



وتقام الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الغد، حيث تلتقي قطر مع تركمانستان، وأوزبكستان مع إيران.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي الذي تقام مبارياته يومي 11 و12 يونيو الجاري.



هذا، واختتم المنتخب الأردني الأول لكرة القدم، معسكره التدريبي في العاصمة القطرية (الدوحة)، ضمن تحضيرات «النشامى» لخوض تصفيات كأس آسيا 2023 والتي تنطلق الأربعاء المقبل في الكويت.



وخاض منتخب الأردن مباراتين وديتين، فاز في الأولى على الهند 2-0، وخسر في الثانية أمام أستراليا 1-2.



ووصلت بعثة «النشامى» إلى الكويت بقائمة تضم 24 لاعبا وهم: يزيد أبو ليلى، مالك شلبية، محمود الكواملة، مراد الفالوجي، محمد أبو حشيش، محمد الدميري، براء مرعي، يزن العرب، طارق خطاب، عبدالله نصيب، إحسان حداد، خليل بني عطية، بهاء عبدالرحمن، نور الروابدة، صالح راتب، رجائي عايد، أحمد سمير، محمود مرضي، موسى التعمري، منذر أبو عمارة، محمد أبو زريق «شرارة»، علي علوان، يزن النعيمات، وحمزة الدردور.



ويستهل «النشامى» مشواره بالتصفيات ضمن المجموعة الأولى بلقاء نيبال مساء الأربعاء المقبل، ثم إندونيسيا بعد 3 أيام، على أن يختتم مشواره بلقاء «الأزرق» 14 يونيو الجاري، حيث يتأهل بطل المجموعة إلى جانب أفضل 5 منتخبات تحتل المركز الثاني من المجموعات الست إلى النهائيات القارية والتي تقام صيف 2023.