اعتمدت الجمعية العمومية للنادي الكويتي للهجن التقريرين الإداري والمالي والميزانية المقترحة للموسم المقبل.



وخلال العمومية، عاهد رئيس النادي حسين الدواس جميع أعضاء العمومية بالنيابة عن نفسه وعن جميع الأعضاء ببذل المزيد من الجهد للارتقاء برياضة الآباء والأجداد، كما أعرب عن سعادته بعودة بطولة صاحب السمو الأمير بعد توقفها موسمين ومشاركة الأشقاء بدول مجلس التعاون فيها، مشيدا برئيس وأعضاء الهيئة العامة للرياضة ودعمهم اللامحدود لهذه الرياضة.



بدوره، اعرب أمين السر العام ربيح العجمي عن سعادته بالثقة الكبيرة التي أعطتها الجمعية العمومية للمجلس وأشادت بجهود الجميع وإصرار مجلس الإدارة على بذل المزيد من العطاء للنهوض برياضة الهجن العربية الأصيلة.