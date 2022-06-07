بيروت - أحمد عزالدين



عقد النواب التغييريون مؤتمرا صحافيا بعد ظهر أمس، في مجلس النواب، طالبوا فيه السلطة التنفيذية بتعديل المرسوم 6433/2011 المتعلق بترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، مؤكدين أن أي تحرك أو توجيه كتب إلى الأمم المتحدة لن يفيد قبل التعديل، وتوجهوا إلى الشعب لتنفيذ وقفة تضامنية على الحدود قرب مركز القوات الدولية بعد ظهر السبت المقبل إذا لم تعدل الحكومة المرسوم.



نقيب المحامين السابق والنائب الجديد ملحم خلف تحدث باسم النواب التغييريين فشدد على ضرورة التمسك بحقوق لبنان وسيادته من خلال رؤية جامعة للتمسك بالخط 29 في الجنوب، دون ان ننسى ترسيم حدودنا في الشمال مع سورية.



ورأى ان إشكالية ترسيم الحدود مع بدء إسرائيل بالتنقيب قرب الحدود، والذي يشكل اعتداء على لبنان، سببه إدارة الحكومة ظهرها لهذا الأمر، مما تسبب بخطر إهدار الحقوق اللبنانية. وأضاف ان المطلوب اتخاذ موقف واضح من خلال عدة نقاط وهي:



1- الطلب من السلطة التنفيذية فورا دون إبطاء بتعديل المرسوم 1433 وفق إحداثيات قيادة الجيش، وإرسال كتاب فور التعديل الى الأمم المتحدة مرفقا بالخرائط والإحداثيات مع رسالة اعتراض تسجل لدى هيئة المحيطات التابعة للأمم المتحدة.



2- بعد تعديل المرسوم، المطلوب من الحكومة توجيه كتاب إنذار إلى الشركة الملتزمة في عملية التنقيب او أي شركة تتصدى لهذا العمل.



3- تقديم شكوى ضد إسرائيل من منطلق ان هذا التنقيب يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.