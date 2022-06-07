أعلن رئيس قسم التدريب والتأهيل في إدارة الدراسات الإسلامية وشؤون القرآن الكريم في محافظتي الفروانية والجهراء أحمد رافع العنزي أن إدارة الدراسات الإسلامية وشؤون القرآن الكريم في محافظتي الفروانية والجهراء ستقيم دورة تدريبية لمهارات استخدام الحاسب الآلي في الأعمال الإدارية والمكتبية.

وقال رافع ان البرنامج يهدف إلى إكساب المتدربين المعارف والمهارات اللازمة لاستخدام برامج الحاسب الآلي في الأعمال المكتبية بكفاءة وفاعلية، وإكسابهم المهارات اللازمة لإثراء حصيلتهم الفكرية والفنية في مجالات الحاسب الآلي مع عرض المشكلات التي تواجه المتدربين في كل برنامج وطرق حلها.