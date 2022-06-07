أعربت شركة أس تو لإدارة وتطوير الأراضي والعقارات (S2) في بيان صحافي أنها ستضع كل إمكاناتها وخدماتها للعمل على توفير مستودعات ومخازن على أحدث طراز وفي أسرع وقت ممكن وذلك في إطار دعم جهود الدولة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والدوائي في ظل الحاجة الملحة التي تفرضها الظروف العالمية.



وكانت الشركة قد أعلنت مسبقا عن البدء بأعمال إنشاء وتطوير بنى تحتية تخزينية مدعمة ومجهزة بأحدث التقنيات وأرقى المواصفات الفنية في هذا المجال ضمن مشروع ساوث فيليج بمدينة صباح الأحمد السكنية وباستثمارات تفوق 100 مليون دينار، وتمتد البنى التحتية التخزينية لهذا المشروع على مساحة 1.28 مليون متر مربع حيث وصلت نسبة إنجاز الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى إلى 13.75% من تاريخ بدء الأعمال في أكتوبر الماضي.



وفي هذا الصدد، قال م.عبداللطيف العتيقي المدير العام لشركة (S2): إن الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة للحفاظ على الأمن القومي المحلي، لاسيما المتعلق بالماء والغذاء والدواء والعمل على الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي الغذائي بالكويت، يجب أن يقابلها ويعززها وجود البنى التحتية المتطورة والمجهزة لاستيعاب الزيادة المتوقعة في مخزون السلع الغذائية والدوائية.



وأوضح: نقوم الآن بتطوير أحدث وأكبر منطقة لوجستية وخدمية على صعيد الكويت وفق أرقى المعايير العالمية المتخصصة في تطوير المشاريع الكبرى وبهدف خدمة واستقرار القطاعات التخزينية والحرفية والخدمية في البلاد. وسوف نضع كافة إمكاناتنا وخدماتنا لمساندة الجهود الحكومية لدعم المخزون الاستراتيجي والأمن الغذائي الكويتي. وعليه، نعمل على تسليم المرحلة الأولى من البنى التحتية التخزينية خلال عام واحد من الآن.



جدير بالذكر أن مشروع ساوث فيليج سيوفر مساحات تخزينية ضخمة بما يشمل التخزين المبرد والمكيف والمجمد، إلى جانب توفير مساحات مفتوحة، الأمر الذي يخدم مختلف القطاعات الحكومية والشركات ويلبي احتياجاتها كيفما كانت، كما أن تصاميم المستودعات ستطبق عددا من التقنيات والمفاهيم المستدامة بما في ذلك تحسين سعات التخزين من خلال استغلال المساحات التخزينية رأسيا واستخدام أسقف موفرة للطاقة وألواح عازلة جانبية، ومناور للإضاءة الطبيعية وغيرها.



كما تقوم الشركة حاليا بإجراء مباحثات مع الشركات الكبرى في الكويت والمختصة بالأغذية والأدوية الأساسية لتوفير جميع احتياجاتها من المساحات التخزينية المطلوبة لهم بما يخدم الهدف الأساسي وخطة الدولة لتوفير منظومة متكاملة للأمن الغذائي في الكويت.



وتعد التكنولوجيا والاستدامة من الركائز الأساسية التي تنطلق منها استراتيجية تطوير مشروع ساوث فيليج، فضلا عن توفيره لحلول ذكية تساعد في جعل المجمعات الخدمية والحرفية واللوجستية آمنة ومريحة وصديقة للبيئة باستخدام تكنولوجيا الطاقات البديلة وبما يتماشى مع أهداف خطة الكويت 2035. كما يتميز المشروع بالكفاءة الإدارية والفنية من حيث التكاليف التشغيلية، وتوفير تجربة خدمية أفضل، وخدمات أمنية أقوى للعملاء ما يؤدي بالتبعية إلى تقليل الهدر في استخدام الطاقة.