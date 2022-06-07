عادل الشنان



علمت «الأنباء» ان ديوان المحاسبة خاطب وزارة المواصلات بشأن مخالفة قانون الخدمة المدنية وما يترتب عليه من صرف بدلات مالية، حيث يوقف صرف البدلات والمكافآت الواردة في حال نقل ندب الموظف إلى وظيفة أخرى لا تدخل ضمن الوظائف الهندسية التخصصية والمساندة، وقد تبين لدى الفحص والمراجعة قيام الوزارة بمنح مكافآت ذات الطابع الهندسي والمتمثلة في بدل طبيعة عمل ومكافأة تشجيعية ومكافأة مستوى وظيفي لإحدى الموظفات التي تم ندبها للعمل في وظيفة (مراقب مكتب التنسيق والمتابعة - قطاع وكيل الوزارة) وهي وظيفة لا تدخل ضمن الوظائف الهندسية التخصصية والمساندة، وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية قد بلغ إجمالي ما تم صرفه للمذكورة دون وجه حق ما جملته 3 آلاف و300 دينار خلال الفترة من 2021/6/1 حتى 2022/4/1، علما أن اختصاصات هذا المكتب ليست اختصاصات هندسية فنية والتي تعد شرطا لاستحقاق صرف البدلات والمكافآت لشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي.



وطالب الديوان وزارة المواصلات بضرورة وقف صرف البدلات المتعلقة بالوظيفة ونقل الموظفة المذكورة إلى مركز عمل يتناسب مع مجال تخصصها. وأكدت المصادر انه وفقا لهذه المخاطبة بات على الموظفة إعادة المبلغ المذكور بشكل كامل ومن ثم يتم نقلها موقع وظيفي يتناسب وتخصصها العلمي حتى يتم صرف البدل لها بشكل قانوني .