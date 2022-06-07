قال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي إن وفد الكويت يساهم بصورة إيجابية في إثراء جميع المناقشات الدائرة في أعمال مؤتمر العمل الدولي منذ انطلاق أعماله. وذكر الوزير في تصريح لـ «كونا» أمس أن الكويت محور فاعل في منظمة العمل الدولية وتحظى بمكانة راسخة في سوق العمل الدولي والعربي على حد سواء وهو ما تجلى في مشاركة الوفد في أعمال فعاليات المجموعة العربية على هامش أعمال المؤتمر المتواصل من الـ 30 من مايو الماضي وحتى الـ 11 الجاري.



وأضاف أن الوفد الكويتي قد أعد رؤيته المتكاملة في إطار تحضيري جيد لإثراء ما سيتم التوصل إليه من قرارات وتوصيات خلال هذا المؤتمر إضافة إلى ما سيحمله من آثار إيجابية على سوق العمل خلال الفترة المقبلة.



وأوضح الجلاوي أن وفد الكويت شارك في الجلسات المتعلقة بمناقشة تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية غي رايدر الصادر بعنوان «أقل البلدان نموا: الأزمة والتحول الهيكلي ومستقبل العمل»، وكذلك تقرير عن وضع عمال الأراضي العربية المحتلة.



ولفت إلى أن أجندة أعمال المؤتمر هذا العام ضمت العديد من الموضوعات ذات الطابع المهم وبوجه خاص متابعة إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة والعمل اللائق والاقتصاد الاجتماعي والتضامني إضافة إلى ما يتعلق بإدراج ظروف العمل الآمنة والصحية ضمن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل.