بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ طلال الخالد مع مستشار وزير الدفاع الأول البريطاني للشرق الأوسط الفريق الطيار مارتن سامبسون موضوعات عسكرية مشتركة.



وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي إن الشيخ طلال الخالد استقبل في مكتبه صباح أمس الاثنين الفريق سامبسون ترافقه سفيرة المملكة المتحدة لدى البلاد بليندا لويس، وتناول البحث عددا من المواضيع وسبل تعزيز أواصر التعاون والعمل والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين لاسيما ما يتعلق منها بالجوانب العسكرية.



وأضافت أنه تم أيضا خلال اللقاء استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



حضر اللقاء رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح والملحق العسكري البريطاني لدى البلاد العقيد بحري بول مولفيني.



من جهته، استقبل رئيس الأركان الفريق الركن خالد صالح الصباح، بديوان رئاسة الأركان ظهر أمس مستشار وزير الدفاع الأول البريطاني للشرق الأوسط الفريق الطيار مارتن سامبسون.



وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.



حضر اللقاء عدد من كبار الضباط القادة في الجيش.