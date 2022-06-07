وصل إلى البلاد مساء أمس رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الشقيقة رشاد محمد العليمي والوفد الرسمي المرافق له في زيارة رسمية للبلاد.



وكان على رأس مستقبليه على أرض المطار سمو رئيس مجلس الوزراءالشيخ صباح الخالد وكبار المسؤولين بالدولة.



وتشكلت بعثة الشرف المرافقة له من ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء برئاسة المستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.باسل الصباح.



ويرافق العليمي وفد رسمي يضم كلا من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج البحسني، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين د.أحمد بن مبارك، ووزير التخطيط والتعاون الدولي د.واعد عبدالله باذيب، ووزير النقل د.عبدالسلام حميد، ووزير الصحة والسكان د.قاسم بحيبح وعددا من كبار المسؤولين بالحكومة اليمنية.