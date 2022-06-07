بحث مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية علي الفارسي مع وفد أميركي زائر قضايا التنوع البيولوجي والسيطرة على الأمراض الحيوانية التي تنتقل للإنسان.



وذكرت الهيئة في بيان ان الاجتماع تناول دراسة مقدرة الكويت على تشخيص الأمراض الفيروسية والبكتيرية وطرق السيطرة عليها والتي يكون مصدرها حيواني وتنتقل للإنسان، مبينا ان الطرفين بحثا عمل ورشة لرفع كفاة العاملين من البيطريين وأخصائيي المختبرات البيطرية.



وأشارت الى أن الاجتماع بحث أيضا موضوع التنوع البيولوجي وخطورة الإخلال به على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، كما تم التنسيق مع نواب مدير عام الهيئة للتعاون مع الفريق الزائر ودراسة المقترحات التي من شأنها المحافظة على الثروة الحيوانية لما يخدم الأمن الغذائي بالتعاون مع جهات الاختصاص.



ويترأس الوفد الأميركي مدير برنامج خفض الاخطار البيولوجية د.رايان كالانان، ويضم كبير مستشاري منظمة الصحة العالمية أخصائي التقييم والمراقبة د.شاكر جواد، والمسؤولة في مختبرات سانديا الوطنية د.جو لي، وممثل الأمن الكيميائي والبيولوجي وليام بينارد.