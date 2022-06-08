أعلن المتحدث الرسمي للتطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) يوسف كاظم عن قيام وزارة المواصلات بإضافة خدمتين جديدتين عبر التطبيق ‫تتمثل في خدمتي دفع مستحقات وفواتير (المكالمات الدولية) و(كشف حساب هاتف).



وبين كاظم أن وزارة المواصلات بإضافة هاتين الخدمتين باتت تقدم 3 خدمات عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) إلى جانب دفع الفواتير ومديونيات الافراد لدى الوزارة عبر (سهل) ويكون ذلك فقط لمن يملك خطوط هاتف مسجلة باسمه وعلى رقمه المدني.



وأشار كاظم إلى أن العمل مستمر في اضافة خدمات إلكترونية من قبل جميع الجهات الحكومية من اجل تقديم تجربة افضل لمستخدمي التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) من حيث زيادة عدد الخدمات وتنوعها.