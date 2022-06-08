أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) على تشجيعها لجميع الإجراءات الجادة للحد من ظاهرة الغش بالنظام التعليمي كممارسة مرفوضة على كل المستويات والأشكال، وتتنافى مع مبادئ الأخلاق ومنظومة القيم التربوية والسلوكية.



وأوضحت «نزاهة» أن استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد أولت التعليم أولوية خاصة لتكوين بيئة حاضنة للنزاهة ضد الفساد، باعتبار التعليم رافدا رئيسيا لبناء المجتمعات وتشكيل الثقافات وصولا إلى جيل يمتلك كل الأدوات التي تساعده في تنمية وبناء الوطن، داعية إلى أن تكون هناك قرارات حازمة وخطوات تصحيحية لمواجهة هذه الظواهر والقضاء عليها لتطوير المنظومة التربوية والتعليمية ولتمكين ممارسات النزاهة في النظام التعليمي على مستوى الطلبة والجهاز التربوي.



جدير بالذكر أن «نزاهة» كانت قد عقدت مؤخرا جلسة نقاشية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي لاستعراض جهود الوزارة نحو ضبط جودة التعليم العالي ومكافحة الشهادات غير المعتمدة والوهمية والمزورة ضمن مبادرات الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وبرنامج عمل الحكومة ذات الصلة بتعزيز الشفافية والنزاهة.