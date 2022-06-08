تماشياً مع استراتيجيته لعام 2025، وسعيا منه لسد الفجوة في بعض التخصصات التقنية المطلوبة في البنوك، اختتم بنك الخليج بالشراكة مع شركة CODED - وهي شركة كويتية متخصصة في البرمجة - أول معسكر تدريبي حول «تقنية تشفير البيانات» في القطاع المصرفي.

وشارك في المعسكر التدريبي مجموعة من الشباب الكويتيين الشغوفين بتقنيات التشفير، والذين تم اختيارهم بعناية، لتأهيلهم لسد فجوة المهارات، في بعض التخصصات المصرفية التي لا يوجد فيها عدد كاف من الكويتيين لشغلها.

وفي إطار خطط بنك الخليج لتوظيف المواهب الشبابية الكويتية، المتوافقة مع المنظور الرقمي لاستراتيجية 2025، وبعد تقديمهم مشاريع متميزة في نهاية المعسكر التدريبي، أجرت بعض إدارات البنك مقابلات مع المتدربين، وتم توزيعهم على إدارات «تكنولوجيا المعلومات»، و«الخدمات المصرفية الرقمية»، و«الأمن السيبراني».

من جانبها، قالت مدير عام إدارة الموارد البشرية سلمى الحجاج إن مبادرة «أجيال تك» في بنك الخليج تواصل نجاحاتها في تلبية متطلبات استراتيجية 2025، الرامية إلى ترسيخ مكانته كبنك للمستقبل، وبما يساعد في دفع عجلة التحول الرقمي الجارية على قدم وساق.



وأشارت الحجاج إلى أن المعسكر التدريبي استهدف تدريب وتطوير مجموعة مختارة من الشباب الكويتي، سواء الموظفين الجدد أو المرشحين الداخليين، عبر تزويدهم بكل ما يلزم من برامج تكنولوجية تؤهلهم لتقديم حلول تقنية مبتكرة، وبما يمكنهم من المساهمة الفاعلة في إنجاز خطط التحول الرقمي على مستوى البنك.



ونوهت إلى أن فريق الموارد البشرية وتطوير المواهب في البنك، يواصل العمل على إمداد القائمين على تطبيق استراتيجية 2025، بكوادر وكفاءات مصرفية متميزة، قادرة على المساهمة بفاعلية في ترسيخ مكانته الرائدة محليا كبنك للمستقبل، وذلك من خلال تنفيذ برامج تساعد الخريجين والموظفين الجدد على تعلم أفضل الممارسات العالمية، مع تطوير فهم أعمق للأعمال المصرفية، إضافة إلى تطوير قدراتهم الفردية والمؤسسية، للتحول إلى ثقافة التميز في الأداء الموجه نحو النتائج، من خلال تطبيق التعلم على تحديات الأعمال الحقيقية.