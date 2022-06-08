عاطف رمضان



علمت «الأنباء» أن وكيل وزارة الأشغال بالتكليف م.وليد الغانم أصدر قرارا بتشكيل فريق عمل للإشراف على تنفيذ برنامج «التكويت» في عقود مشاريع الوزارة.



وذكرت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» أن هذا الفريق يختص بمتابعة تنفيذ اللائحة على العقود الخاضعة لقرار التكويت لديها، ووضع خطة شاملة لتنفيذ برنامج التكويت، لضمان دقة وسلامة إجراءات برنامج التكويت من خلال العقود. كما يختص الفريق بالتوصية لدى الجهات المعنية بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في العقد المبرم مع المتعهد في حالة الإخلال بالتزاماته المنصوص عليها في العقود والمتعلقة بالعمالة الكويتية.



ويختص الفريق كذلك بإعداد الخطط القصيرة والطويلة المدى التي تبين فرص العمل للكويتيين في عقود المتعهدين وتقديم مقترحاته بهذا الشأن، هذا بالإضافة إلى تفسير بنود اللائحة للجهات المعنية، وتحديد وإعداد الإجراءات التنفيذية لتطبيق بنود اللائحة ورفعها للاعتماد من قبل السلطة المختصة.



ولفتت المصادر إلى أنه يُرفع للجنة الفنية لتطبيق نظام فرق العمل واللجان تقرير دوري شهري عن أعمال الفريق محددا به خطة العمل الشهرية وما تم إنجازه ونسبة الإنجاز على أن يرفع في الأسبوع الأخير من كل شهر وبحد أقصى نهاية آخر يوم عمل في الشهر.