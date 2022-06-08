استقبل نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي في مكتبه أمس المخترعة الكويتية نهى الميع بمناسبة فوزها بالميدالية الفضية في المعرض الدولي الـ 33 للاختراعات الذي أقيم أخيرا في ماليزيا.



وأشاد الشحومي بقدرات الشباب الكويتي العلمية والإبداعية، مؤكدا أن حصول نهى الميع على هذا المركز المتقدم في ملتقى دولي شاركت به مجموعة من المخترعين لدلالة على ما يمتلكه أبناء الكويت من قدرات وإمكانات تؤهلهم لمقارعة الدول المتقدمة والتفوق عليها. وقال الشحومي إن الشباب الكويتي سيجد كل الدعم والتشجيع منا دائما، مشيرا إلى أن هذا النهج مستمر ليعي أبناؤنا جيدا أن جهودهم مقدرة ومثمنة وأن لها الدعم الكامل للوصول إلى أعلى المراتب والمراكز. بدورها، شكرت الميع نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي على مبادرته، مؤكدة أنه سباق بتشجيع الإبداع وتكريم المبدعين.