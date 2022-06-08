عبدالله قنيص - مبارك التنيب



قال مصدر أمني ان قطاع الأمن الجنائي تم التشديد عليه مؤخرا بضرورة الحد من ظاهرة الشقق والأوكار المشبوهة التي تستغل في تقديم الأعمال المنافية للآداب بكل المناطق، مؤكدا على مباحث الآداب العامة وجهت اليها تعليمات ببذل جهود اضافية وعمل تحريات والاستعانة بمصادر للإيقاع بسيدات «من جنسيات عربية وآسيوية وأفريقية» يقدمن الخدمات المحرمة بمقابل مالي، على أن يتم التواصل والتنسيق مع النيابة العامة لمداهمة هذه الشقق وضبط القائمين عليها والعاملين فيها.



على صعيد ذي صلة، أعلنت وزارة الداخلية أن إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص ضبطت 64 امرأة ورجلين لانتهاء الإقامة وممارسة أعمال منافية للآداب العامة وبيع منشطات وأدوات جنسية، وتم تحويلهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.