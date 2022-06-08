1.7 مليار دينار قيمة السلع الصينية التي دخلت الكويت و1.14 مليار لـ «الإماراتية»

768.4 مليون دينار قيمة السلع الأميركية التي استوردتها الكويت.. و554 مليوناً لـ «اليابانية»

511.7 مليون دينار وارداتنا من السعودية.. و504.5 ملايين من الهند.. و98 مليوناً من مصر

سلع تركية بـ 227 مليون دينار دخلت الكويت.. و123 مليون إيرانية و135 مليون أسترالية



علي إبراهيم



كشفت بيانات رسمية حصلت عليها «الأنباء»، أن حركة صادرات وواردات السلع في الكويت انتعشت في 2021 لتتخطى تداعيات جائحة فيروس كورونا، حيث صدرت واستوردت سلعا بما قيمته 28.66 مليار دينار خلال 2021، بزيادة بنحو 38% بما قيمته 7.9 مليارات دينار عن 2020.



وقياسا إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، فقد عادت الصادرات والواردات السلعية إلى مستويات ما قبل الجائحة، حيث جاءت أرقام 2021 متراجعة بمليار دينار فقط إذ سجلت 28.66 مليار دينار، مقارنة مع 29.7 مليار دينار في عام 2019.



الصادرات



وتفصيـلـيــا لـجـهــة الصادرات، تشير الأرقام إلى أنها تشكل نحو 66.3% من حركة السلع الصادرة والواردة في الكويت بواقع 19.04 مليار دينار صادرات في 2021، والتي تزيد بنحو 6.8 مليارات دينار عن حجم صادرات الكويت السلعية في 2020، بينما يقارب حجم صادرات 2021 مستويات ما قبل جائحة كورونا التي بلغت نحو 19.54 مليار دينار في 2019.



وتشير أرقام الصادرات الكويتية حسب تصنيف المجموعات الاقتصادية الشاملة إلى أن عام 2021 شهد تصدير الكويت لسلعا إنتاجية بقيمة 180 مليون دينار مقارنة مع سلع من ذات النوع بقيمة 159.5 مليون دينار تم تصديرها في 2020 و183.2 مليون دينار صدرت في العام 2019.



واستحوذت السلع الوسيطة على 97% من الصادرات الكويتية بما قيمته 18.4 مليار دينار بزيادة نسبتها 57% بما قيمته 6.6 مليارات دينار قياسا إلى 11.72 مليار دينار في 2020، كما تشير الأرقام إلى تحسن أرقام الصادرات من السلع الوسيطة وعودتها إلى مستويات ما قبل كورونا إذ سجلت في 2019 نحو 18.87 مليار دينار.



وارتفعت صادرات الكويت من السلع الاستهلاكية إلى 426.78 مليون دينار بنهاية 2021 مقارنة مع 327.06 مليون دينار في 2020، إلا انها تظل منخفضة نسبيا مقارنة مع مستويات ما قبل كورونا وتحديدا في 2019 إذ بلغت حينها نحو 463 مليون دينار، أما صادرات الكويت من السلع الأخرى فقد بلغت قيمتها بنهاية 2021 نحو 20.11 مليون دينار مقارنة مع 14.37 مليونا في نهاية 2020، بينما شهدت تحسنا ملحوظا مقارنة بمستويات ما قبل كورونا، حيث ارتفعت بأكثر من 4 ملايين دينار قياسا إلى 15.65 مليون دينار في 2019.



الواردات



أما لجهة قيمة واردات الكويت من السلع، فتشير الأرقام إلى أن قيمة تلك الواردات ارتفعت في 2021 بنسبة 13% بما قيمته 1.11 مليار دينار لتبلغ نحو 9.6 مليارات دينار مقارنة مع 8.5 مليارات دينار في عام 2020، وقياسا إلى مستويات ما قبل الجائحة فإن حجم الواردات السلعية يقل بنسبة طفيفة عن مستويات عام 2019 إذ بلغت حينها 10.16 مليارات دينار.



وتسـتـحــوذ السـلـــع الاستهلاكية على 48% من إجمالي الواردات القادمة التي جاءت إلى الكويت في 2021 إذ بلغت قيمتها نحو 4.6 مليارات دينار، مرتفعة عن 4.06 مليارات دينار في 2020 و4.27 مليارات دينار فيما قبل كورونا وتحديدا عام 2019، أما واردات الكويت من السلع الإنتاجية فلا تشكل إلا 14% من إجمالي الواردات بواقع 1.385 مليار دينار خلال 2021 بينما سجل ذلك النوع من السلع 1.4 مليار دينار واردات في 202 و1.84 مليار دينار في 2019.



واستحوذت واردات الكويت من السلع الوسيطة على 37% من إجمالي واردات 2021 بواقع 3.55 مليارات دينار مقارنة مع 3 مليارات دينار في عام 2020، و4 مليارات دينار في عام 2019، بينما سجلت السلع الأخرى 51.9 مليون دينار في 2021 مرتفعة من 15.5 مليونا فقط في 2020 و25.57 مليون دينار في العام 2019.



أبرز الدول المصدرة للكويت



وحول أبرز الدول التي استوردت منها الكويت سلعا وفقا للقيمة في 2021 فقد جاءت كالتالي:



1- الصين: استحوذت على 18% من إجمالي الواردات السلعية إلى الكويت بواقع 1.7 مليار دينار.



2- الإمارات: استحوذت على 12% من السلع الواردة إلى الكويت بواقع 1.14 مليار دينار.



3- أميركا: استحوذت على 8% من قيمة السلع الواردة إلى الكويت بواقع 768.4 مليون دينار.



4- اليابان: استحوذت على نحو 554 مليون دينار من قيمة الواردات السلعية إلى البلاد.



5- السعودية: استحوذت على 511.7 مليون دينار من قيمة الواردات الى الكويت.



6- الهند: استحوذت على 504.5 ملايين دينار من قيمة الواردات السلعية إلى البلاد.



وفي السياق ذاته، فقد سجلت واردات الكويت من السلع المصرية ما قيمته 98.25 مليون دينار خلال 2021، فيما بلغت وارداتها من السلع التركية ما قيمته 227.23 مليون دينار، أما السلع الإيرانية التي دخلت السوق الكويتي فبلغت قيمتها 123 مليون دينار، بينما سجلت السلع الأسترالية ما قيمته 134.9 مليون دينار.