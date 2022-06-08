أعلن بنك وربة عن فائزي سحوبات «Bloom» الأسبوعية، وهو الحساب الخاص بالشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و25 سنة، حيث يجري البنك سحبا أسبوعيا كل يوم أربعاء طوال العام على جميع عملاء شريحة Bloom وممن لديهم حصالة رقمية سارية طوال الشهر الأسبق للسحب، ويتم السحب بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة لتتويج 5 رابحين بـ 100 دينار لكل منهم، كما يقوم بنك وربة في أول يوم أربعاء من بداية كل شهر، بعمل سحب خاص لعملاء Bloom ممن قاموا بتحويل المكافأة الطلابية التي يتسلمونها من الدولة إلى بنك وربة لتتويج 5 رابحين شهريا بمبلغ 200 دينار لكل منهم، وفيما يلي أسماء الفائزين في سحب «الحصالة الرقمية الأسبوعي»، وهم: منير عمر صمصام، محمد فيصل جمال التويتان، مرايم مساعد شبيب العازمي، علي حسن علي المطوع، لولوة مشاري أحمد العلي.

أما فائزو سحب «المكافآت الطلابية الشهري» لعملاء Bloom، فهم: ريم سعود مبارك العازمي، هيفاء راشد عبدالله العجمي، أريج عدنان ناصر العازمي، سالم حمد فهد العجمي، سالم يوسف سالم المطيري.

من جانب آخر، أكد عبدالله الشعيل مدير إدارة أول الفروع والخدمات المصرفية الخاصة في بنك وربة، أن البنك يقدم مكافأة تقديرية للطلاب المتفوقين والحاصلين على معدل فصلي 3.5 أو أكثر من أصل 4 نقاط بمبلغ 50 دينارا تودع على هيئة نقاط في برنامج الولاء «المخبة» المتوافرة على تطبيق بنك وربة، بالإضافة إلى إصدار وتجديد مجاني لبطاقة VISA مسبقة الدفع بنسبة استرجاع 3% بحد استرجاع شهري بقيمة 150 دينارا على هيئة نقاط في «المخبة».