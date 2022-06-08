ضمن مساعيها الدؤوبة والمتواصلة لتوسيع شبكة خطوطها، أطلقت شركة الخطوط الجوية الكويتية أولى رحلاتها التجارية المجدولة الى مدينة صلالة في سلطنة عمان بواقع رحلتين بالأسبوع أيام السبت والثلاثاء، وذلك اعتبارا من 7 يونيو 2022.

وبهذا الشأن، قال مدير دائرة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة خالد البستان: يسر الخطوط الجوية الكويتية أن تطلق أولى رحلاتها التجارية المباشرة إلى مدينة صلالة في سلطنة عمان الشقيقة والتي تعد من أحدث الوجهات التي أطلقها الطائر الازرق ضمن خططه في توسيع شبكة خطوطه حول العالم وبرامجه نحو التحول إلى أفضل مستويات التميز في تقديم الخدمات ذات الجودة العالية للعملاء الكرام وتوفير أقصى درجات الراحة والرفاهية لهم بما يلبي احتياجاتهم وطموحاتهم.



من جانبه، قال الوزير المفوض، نائب رئيس البعثة في سفارة سلطة عمان لدى الكويت هلال الشنفري: يسرنا أن نشارك في الاحتفال بتدشين أولى رحلات الخطوط الجوية الكويتية إلى مدينة صلالة في سلطة عمان والتي ستكون لها انعكاسات ايجابية في دعم حركة التبادل السياحي بين البلدين الشقيقين.



.. ومهندسوها ينجحون في تغيير محرك بزمن قياسي



ضمن خطتها الاستراتيجية في تشجيع الكوادر الوطنية بالشركة، استقبل رئيس مجلس الإدارة الكابتن علي محمد الدخان وفدا من موظفي دائرة الهندسة بشركة الخطوط الجوية الكويتية، وذلك بعد نجاحهم الباهر في تغيير محرك من طراز Trent 7000 RR لطائرة الإيرباص من نوع A330 NEO وللمرة الاولى في المنطقة وفي وقت قياسي ومن دون تكلفة مما فاق عرض الايرباص وRR.



وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس الإدارة الكابتن علي الدخان: يسعدنا أن نرى كوادرنا الوطنية تعمل بكل جد واجتهاد في تحقيق أعلى معايير الكفاءة والمهنية، ونحن فخورون بهذا النجاح الكبير الذي حققه نخبة من المهندسين الشباب الواعدين المتميزين والذين يمتلكون المهارات والخبرات التي تمكنهم من مواجهة الصعوبات وتحويلها إلى إنجازات.



وأضاف: يأتي ذلك في إطار حرص الخطوط الجوية الكويتية على دعم وتشجيع منتسبيها وتحفيزهم على مواصلة العمل لتحقيق الأهداف المنشودة وهو رفعة الطائر الأزرق وتطوره بين مصاف شركات الطيران العالمية.