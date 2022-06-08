أمير زكي ـ أحمد خميس



بدأت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الرامية إلى ضبط مخالفي قانون الإقامة، والتي ستشمل جميع مناطق تجمع الوافدين في مختلف المحافظات بصورة مفاجئة وفي توقيتات مختلفة لحصد أكبر عدد من المخالفين. وقالت الوزارة ان الحملات تأتي في إطار توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد النواف وبمتابعة من وكيل الوزارة الفريق أنور البرجس، مشيرة إلى ان حملة شنت في منطقة المهبولة أمس نفذها قطاع الأمن العام ممثلا بمديرية أمن الأحمدي وبمشاركة إدارات النجدة والمباحث الجنائية والعلاقات العامة، أسفرت عن ضبط 308 مخالفات للإقامة وتحرير قضيتي حيازة مخدرات وخمور. وجددت «الداخلية» التأكيد على استمرار هذه الحملات بكل المناطق وعلى مدار الساعة لفرض هيبة القانون والتصدي للتجاوزات السلبية، داعية المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع وزارة الداخلية وعدم إيواء أو التستر على المخالفين.