أشاد الأمين العام للمركز الإسلامي بروما د.عبدالله رضوان أمس بدور الكويت الحيوي والريادي في العمل الإنساني والخيري على مستوى العالم وكونها في طلائع الدول الداعمة للمركز ودوره الكبير في نشر الاعتدال والتسامح.



وذكرت سفارتنا في بيان لـ «كونا»، ان الأمين العام خلال استقباله سفيرنا لدى إيطاليا الشيخ عزام الصباح في مسجد روما الكبير قال ان «للكويت جميل الأثر بإسهامها الواضح في إذكاء خطاب الإسلام الوسطي والمعتدل وترسيخ قيم الحوار والعيش المشترك».



من جهته، أكد السفير الشيخ عزام الصباح أهمية دور المركز الإسلامي في روما ورسالته المستنيرة في إبراز الوجه الحضاري للإسلام والمسلمين، مستذكرا في هذا الصدد الداعية الشيخ عبدالرحمن السميط، رحمه الله، ودوره الفريد في نشر سماحة الإسلام ووسطيته.