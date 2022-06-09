استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الراجحي في قصر بيان، أمس مدير عام الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح ورئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد الناصر.



وأشاد سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحافي بالنجاح الكبير والمشرف الذي حققته الرياضة الكويتية بدورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة تنظيميا وفنيا وجماهيريا، مثمنا دور جميع الجهات والاتحادات المعنية التي ساهمت في تنظيم الدورة وظهورها بأفضل صورة ممكنة.



وأعرب سموه عن تهنئته وسعادته البالغة لما حققه رياضيو الكويت الأبطال من انتصارات متتالية في هذه الدورة الخليجية وتصدرهم جدول ترتيب الميداليات، ما يؤكد قدرة الشباب الكويتي على تمثيل البلاد بأزهى صورة وتحقيق تطلعات وآمال الشارع الرياضي والمحافظة على مكانتها الرياضية.