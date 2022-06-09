الفارس: المجلس يجسد نقطة مضيئة في تاريخ الوطن وإسهاماته مشهودة في جميع المجالات

العازمي: أبواب «البلدي» مفتوحة لأصحاب المبادرات والأفكار للارتقاء بالعملية التنموية

المحري: ثقة الزملاء وسام على صدري وسأسعى لتذليل العقبات أمام المجلس

المطيري: ضرورة التكاتف والتعاون لتنفيذ رؤية كويت 2035 والدفع بالتوسع العمراني

بداح العنزي



في سابقة تاريخية تسجل لصالح أعضاء المجلس البلدي، تمت تزكية عبدالله المحري رئيسا وخالد المطيري نائبا اضافة الى تزكية جميع الأعضاء في اللجان الرئيسية والفرعية، ما يدل على التعاون المثمر بين أعضاء المجلس لتحقيق الانجازات والدفع بمسيرة التنمية إلى الأمام.



وقالت وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس إن المجلس البلدي في دورته الجديدة أمامه العديد من التحديات للدفع بعجلة التنمية وتحقيق النهضة الحضارية.



وأضافت الفارس في كلمتها على هامش افتتاح المجلس البلدي لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الـ13 أمس أن «المجلس البلدي يجسد نقطة مضيئة في تاريخ الوطن كونه مؤسسة تنموية رائدة وديمقراطية عريقة في تاريخ دولة الكويت كانت وما زالت لها إسهامات في نهضة الوطن في شتى المجالات».



وذكرت أن هناك مزيدا من التطلعات لتحمل مسؤولية المشاركة في وضع ملامح خطط التنمية والرؤية الاستراتيجية للدولة علاوة على تفعيل الدور الفني لأعضاء هذا الكيان الحيوي عبر المساهمة بالمقترحات ورسم السياسات وإطلاق المبادرات وتقرير المشروعات في شتى الجوانب التي تشكل الدور الحقيقي لـ«البلدي» في المجالات البلدية كالمشاريع الإسكانية والمخطط الهيكلي الرابع ومشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية ومشاريع تطوير الجزر.



وهنأت أعضاء المجلس الجديد «الذي يضم العديد من الكفاءات الشابة والمتخصصة» داعية إلى النظر للدور الحقيقي للمجلس البلدي في كل ما يتعلق بالمجالات البلدية والعمرانية والبيئية والصحية والتنموية.



من جهته، قال رئيس السن نصار العازمي: نتقدم بالتهنئة للأخوة أعضاء المجلس البلدي على نيلهم الثقة من الشعب ومن قيادته السياسية الحكيمة، متمنيا لهم التوفيق والسداد لخدمة وطننا العزيز.



وأضاف: لا يخفى على أحد الأهمية الكبرى التي يمثلها المجلس البلدي في حياة الوطن والمواطن، فهو المعني بالتنظيم والتخطيط والعمران، وهو المشرع لكل اللوائح المنظمة للخدمات والأنشطة البلدية.



والمجلس إذ يدشن دورته الجديدة ليفتح صفحة جديدة من التعاون مع مختلف الجهات والهيئات ذات الصلة باختصاصات المجلس، مشيرا الى أن بابه مفتوح لكل أصحاب المبادرات والاقتراحات القيمة والفعالة والتي تسهم في الارتقاء بالعمل البلدي.



من جانبه، اعرب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري عن الشكر والعرفان لأعضاء المجلس على شرف تزكيته رئيسا له، قائلا: «ثقتكم وسام على صدري لن أنساه أبدا».



وتابع المحري بعد تزكيته رئيسا: أعاهد الله وأعاهدكم على أن يكون جل همي واهتمامي مصلحة الوطن والمواطنين، وان أضع نصب عيني نماء بلدنا الحبيب، وذلك من خلال مساندتكم لي وتعاضدكم فيما بينكم، مبينا انه وفقا لدوره المنوط به سيحرص على تذليل جميع المصاعب التي ستواجه هذا المجلس، مضيفا: سأكون صوتكم الصادح في جميع المحافل لنكمل بذلك مسيرة العطاء والتقدم والازدهار.



بدوره، أثنى نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري على ثقة أعضاء المجلس باختياره نائبا لرئيس المجلس، وذكر المطيري ان الجلسة غلب عليها طابع التزكية وهذه رسالة تدعو للتفاؤل والتجانس بين الأعضاء، مضيفا انها بداية طيبة نحو التكاتف وتحقيق رؤية كويت 2035 جديدة والدفع باتجاه الازدهار والتوسع والتقدم العمراني.



تعاون بنّاء لتحقيق الإنجازات



هنأت وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس أعضاء المجلس البلدي الجديد.



وقالت د.الفارس عقب نهاية الجلسة أمس: أهنئ أخواتي وإخواني أعضاء المجلس البلدي بافتتاح الجلسة الأولى وأيضا الرئيس عبدالله المحري نائبه وخالد المطيري بمناسبة تزكية المجلس لهم. وأعربت عن سعادتها بروح التعاون البناء التي أسفر عنها تزكية أعضاء جميع اللجان الرئيسية والفرعية، سائلة الله لهم التوفيق واستمرار العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق المزيد من الإنجازات ودفع عجلة التنمية.



المنفوحي: بداية تدعو للتفاؤل



قدم مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي التهنئة للرئيس ونائبه وأعضاء اللجان في المجلس البلدي بعد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث عشر. وأكد م.المنفوحي أن باب التعاون سيكون عنوان المرحلة المقبلة، متمنيا التوفيق للجهاز التنفيذي والمجلس البلدي بتحقيق الطموحات التي ينتظرها المواطن وينتظرها الجميع في الأيام المقبلة.



وقال ان التزكية أجمل ما تم على مستوى اللجان، مؤكدا أنها بداية موفقة تدعو الى التفاؤل لتحقيق طموحات وآمال الوطن والمواطنين واستكمال مسيرة المجالس السابقة.



من أجواء الجلسة



٭ ترأس الجلسة أكبر الأعضاء سنا وهو العضو نصار العازمي، حيث أدار جلسة الافتتاح قبل تزكية المحري رئيسا للمجلس.



٭ جهود مميزة قام بها الأمين العام بالوكالة جاسم الحبيب في تنظيم القاعة وتجهيزها إضافة الى جهود موظفي العلاقات العامة وحرصهم على توفير كل احتياجات الصحافيين.



٭ تم تحديد مقاعد في يسار القاعة لعضوات المجلس البلدي الأربعة.