نتيجة استراتيجية البنك التي تطمح لتقديم حلول مصرفية للأفراد يكون فيها البنك أقرب لعملائه وما قدمه البنك من أداء متميز ونمو عملياته المصرفية الرقمية للأفراد المتصاعدة في عام 2022، وللسنة الثانية على التوالي حصل بنك وربة مؤخرا على جائزة من International Banker، وهي جائزة «أفضل ابتكار في مجال الخدمات المصرفية للأفراد في الكويت 2022».



وفي معرض تعليقه على الجائزة، قال مساعد المزيد رئيس المجموعة المصرفية للأفراد بالتكليف في بنك وربة: «أن منح الجائزة لبنك وربة تأتي لتؤكد تطور منتجاته وخدماته المصرفية للأفراد وتبوئه مكانة ريادية في القطاع المصرفي وهذا مثبت بالإنجازات التي حققها البنك خلال العام والتي تعكس المسار الذي تسلكه استراتيجية البنك».

وأضاف أن «وربة» قد تمكن خلال هذه الفترة من طرح خدمات ومنتجات مصرفية للأفراد ساهمت بشكل كبير بتعزيز قطاع الصيرفة الإسلامية وتلاقت مع روح العصر والتكنولوجيا التي تعد اليوم مطلبا أولا للعملاء.



وأكمل المزيد أن البنك خلال العام قد عمل على تعزيز خدماته المصرفية الخاصة للأفراد والتي شهدت ارتفاعا غير مسبوق في قاعدة عملاء بنك وربة الذين يستخدمون الحلول المصرفية الإلكترونية سواء عبر موقع البنك الإلكتروني على شبكة الإنترنت أو من خلال خدمات تطبيق وربة على الهواتف الذكية، لافتا إلى أن ذلك ارتبط بالنمو الكبير في عدد العملاء وبالتالي عدد العمليات المصرفية باستخدام كل القنوات التي تضاعفت خلال السنوات الأخيرة.