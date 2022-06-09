علي إبراهيم



علمت «الأنباء» أن شركة ناقلات النفط الكويتية تبحث عن عمالة من 4 جنسيات بعينها لدعم عملياتها التشغيلية، وأن هذه العمالة حصرت في من يحملون جنسيات باكستان وپولندا وبلغاريا وكرواتيا، إذ سيتم توفيرهم عبر أكثر من تعاقد مختص في هذا الشأن.



وتفصيليا، ذكرت المصادر أن خطط الشركة هذا العام تتضمن طرح ممارسة تختص بخدمات توفير عمالة بحرية وتقديم خدمات للعاملين على ظهر ناقلات الشركة من الجنسية الباكستانية.



وتختص تلك العمالة بتقديم خدمات للالتحاق والمغادرة للناقلات المملوكة أو المدارة من قبل «ناقلات النفط» للبحارة من الجنسية الباكستانية بعقد مع الطرف الثالث، على أن يقوم الوكيل بتقديم الخدمات المطلوبة للعاملين البحريين من الجنسية الباكستانية المعينين للخدمة على متن ناقلات الشركة وفقا لمتطلبات إدارة الشحن بكراتشي في باكستان.



وتتضمن تلك الممارسة إصدار خطابات الخدمة البحرية إلى الضباط لغرض إصدار وإعادة تأكيد التصديق على البضائع الخطيرة والشهادات التأهيلية، وإعداد قاعدة بيانات للضباط المعينين بعقود دائمة على متن ناقلات الشركة، وترتيب الحصول على تأشيرات السفر للضباط المعينين بناء على طلب الشركة. يأتي ذلك إلى جانب توفير البحارة ذوي الخبرة الملائمة لمعايير التوظيف من قبل شركة ناقلات النفط نظير رسوم إدارية مستحقة الدفع، ويتم تقديم الايصالات المستحقة الدفع عن كل بحار في حال استيفاء متطلبات التعيين من قبل «الناقلات».



كما ستطرح الشركة أيضا ممارسة تختص بتوفير عمالة بحرية وتقديم خدمات للعاملين على ظهر ناقلات الشركة من الجنسية الپولندية والبلغارية والكرواتية (وسط أوروبا)، وتستهدف من خلالها تقديم خدمات الالتحاق بالناقلات المملوكة أو المدارة من قبل الشركة للعاملين البحريين من الجنسية الپولندية والبلغارية والكرواتية بعقد مع طرف ثالث، بالإضافة إلى تقديم خدمات للبحارة للالتحاق بالدورات التدريبية المعدة من قبل الشركة أو الطرف الثالث وترشيح عمالة بحرية جديدة وفقا لاحتياجات ومتطلبات الشركة. وفي سياق متصل، تستهدف الناقلات طرح تعاقدات على شكل مناقصة أو ممارسة محدودة أو تعاقد مباشر على قائمة الشركات المعتمدة لدى الشركة من أجل توريد المواد الاستهلاكية التي تطرأ حسب حاجة الشركة لتزويد الناقلات بالمواد الغذائية الخفيفة والمستلزمات المعيشية للأفراد على ظهر الناقلات بحسب حراجة الناقلات وحركتها وتنقلها في الموانئ العالمية.