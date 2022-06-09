محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن شركة نفط الكويت ومؤسسات تابعة لها أصدرت وثائق مناقصات تتعلق بالعقود التي تغطي تنفيذ المشاريع وخدمات الصيانة في القطاع النفطي، فقد أصدرت شركة نفط الكويت مناقصة محطتين فرعيتين جديدتين بطاقة 132 كيلوفولت وخطوط كهرباء في شمال الكويت و33 خطا للطاقة.



وقد حددت الموعد النهائي لتقديم العطاءات للمقاولين في 4 سبتمبر، ومن المقرر عقد اجتماع ما قبل العطاءات في 19 يونيو.



كما طرحت شركة نفط الكويت مناقصة عقدين للصيانة والدعم التشغيلي في منشآت الغاز يتعلق أحدهما بمنشآت الغاز في جنوب وشرق الكويت، بينما يركز الآخر على منشآت في شمال وغرب الكويت، أما الموعد النهائي لتقديم العطاءات لهذه العقود فهو 6 سبتمبر 2022.



ومن المقرر عقد اجتماع ما قبل المناقصة الخاص بالعقد الذي يغطي جنوب وشرق الكويت في 28 يونيو، وعقد اجتماع آخر بالعقد المتعلق بشمال وغرب الكويت في 29 يونيو.



كما طرحت شركة البترول الوطنية الكويتية عقد صيانة ينصب على تقديم خدمات الصيانة الكهربائية في مصفاة ميناء الأحمدي، وتحدد يوم 11 سبتمبر موعدا نهائيا لتقديم العطاءات، ومن المقرر عقد اجتماع ما قبل العطاء في 22 يونيو الجاري.



كما طرحت الشركة مناقصة لمشروع استبدال محطة كهرباء فرعية قديمة في مصفاة ميناء الأحمدي، وحددت الموعد النهائي لتقديم العطاءات في 6 سبتمبر، ومن المقرر عقد اجتماع ما قبل العطاء في 26 يونيو.



وفي حين كان هناك قدر كبير من العقود الصغيرة التي تم طرحها على مدى العامين الماضيين في قطاع النفط والغاز بالكويت، كان هناك القليل من المشاريع الكبيرة في هذا القطاع.



مشروعات على الطريق



قالت مجلة ميد ان العديد من المقاولين الكويتيين يعلقون الآمال على طرح موجة جديدة من مشاريع النفط والغاز الأكبر قبل نهاية هذا العام، ومن المرجح أن يعتمد تحقيق ذلك على عدة عوامل، بما في ذلك الوضع السياسي، الذي كان سببا في تعثر عملية صنع القرار، التي تشمل الإصلاحات لدعم الاقتصاد الكويتي في ضوء الأصوات المعارضة بمجلس الأمة.