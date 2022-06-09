بيروت ـ أحمد عزالدين



اكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أن العمل في مطار رفيق الحريري الدولي ـ ييروت، يسير بأفضل ما يكون، مؤكدا الاستعداد لمعالجة أي خلل.



ميقاتي، قام بجولة تفقدية في المطار برفقة وزراء الداخلية بسام مولوي والاشغال علي حمية والسياحة وليد نصار والصناعة جورج بوشكيان، للاطلاع على التحضيرات لانطلاق الموسم السياحي، وأكد أن السلامة والأمن أمران أساسيان وهما موجودان، كاشفا عن تكثيف الاجتماعات مع وزيري الداخلية والدفاع والأجهزة الامنية لزيادة أعداد العناصر الأمنية.

وأضاف: في هذه الظروف الاستثنائية سنكون حكومة طبيعية ومستعدون للنقاش مع اي طرف مخلص للبنان من اجل انقاذ البلد.



وحول نقص الخدمات قال ميقاتي: المياه والكهرباء والمازوت كلها مرتبطة بوزارة الطاقة، وأتمنى على وزير الطاقة ان يكون على مستوى المسؤولية، مشيرا الى اقفال السجالات حول الطاقة.



وأعلن وزير الاشغال والنقل علي حمية أنه بصدد إطلاق مناقصة عالمية من أجل إنشاء المبنى الشرقي للمطار، موضحا أنه سيوفر المئات من الوظائف وستكون فيه كل الخدمات غير المتوافرة في المبنى الحالي.