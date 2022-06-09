اختتم مركز وكالة الأنباء الكويتية (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية أمس برنامج «التقارير والإصدارات والمواد التوثيقية» الذي افتتح به موسمه التدريبي الجديد 2022-2023 المتضمن خمسة برامج تدريبية إعلامية تتناول مختلف الفنون الاعلامية.



واستهدف البرنامج الذي استمر 4 أيام وشارك فيه 14 متدربا من «كونا» ومؤسسة البترول الكويتية تدريب المشاركين على أسس كتابة التقارير الإخبارية والاصدارات وكيفية صياغة المقدمات الخبرية وانواعها واختيار موضوعاتها الى جانب وضع فهارس ومخططات الكتيبات.



وتضمن البرنامج الذي أقيم في مقر الوكالة موضوعات أخرى أهمها التعرف على أنواع الفنون الخبرية والتمييز بينها وخصائص كل منها إضافة إلى كتابة التقارير الاخبارية والمواد التوثيقية واعداد الكتيبات والاصدارات ومراحل اخراجها وطباعتها وتغليفها.



وسيقدم المركز أربعة برامج أخرى خلال موسمه التدريبي 2022-2023 تشمل «صحافة الموبايل ـ المستوى المبتدئ» و«صحافة الموبايل ـ المستوى المتقدم» و«قراءة تحليلية لسوق الكويت للأوراق المالية ـ التاريخ ـ الادراج ـ التداول» و«القواعد اللغوية في تحرير الاخبار الصحفية».



ويسعى المركز الى التدريب على العمل الصحفي المهني والارتقاء في طرح المحتوى الاعلامي من خلال التدريب على صياغة وإعداد المواد الخبرية بلغة مبسطة وتقريب الفجوة الحاصلة بين النظرية والتطبيق في مجال كتابة هذه المواد لإعداد إعلاميين متمكنين في صياغة الاخبار اعتمادا على أسس واضحة يصقلون بها مهاراتهم المهنية.



وتركز برامج المركز على تعزيز المهارات اللغوية لدى الإعلاميين وتعليمهم اهم القواعد والاسس اللغوية والتمييز بين مدلولات الافعال الاستفتاحية والاحاطة بأدوات الربط والتنويع فيها بما يتماشى مع نوع الخبر وصياغة العنوان المعبر والمشوق.



ويعد مركز «كونا»، الذي تأسس في ديسمبر 1995، من أعرق مراكز التدريب الاعلامية، حيث قدم 538 برنامجا تدريبيا في مجالات اعلامية مختلفة شارك فيها 5153 من داخل الكويت وخارجها.